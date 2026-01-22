НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Грипна епидемия в Бургаска област: Мерките влизат в сила днес

          22 януари 2026 | 07:29
          Дамяна Караджова
          Противоепидемични мерки са в сила от днес в цяла Бургаска област, като плановете са те да продължат до 30 януари включително.

          Мерките включват преустановяване на присъствените учебни занятия и извънкласни занимания. Децата преминават в онлайн обучение. Ограничават се свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Спират се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

          Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия

          Към днешна дата тези мерки са в сила за още две области, като Варна удължи тяхното действие и така те ще са в сила до 26 януари. Добрич е другата област с обявена грипна епидемия, където мерките важат до 25 януари включително. Въпреки достигнатите нива, отговарящи на грипна обстановка, вчера стана ясно, че Габрово няма да обяви мерки поне засега. Общо 7 области в момента са в предепидемична обстановка – това са Ямбол, Велико Търново, Габрово, Русе, Смолян, Благоевград и София-област.

