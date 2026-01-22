НА ЖИВО
          Група „Атлантик“ представя новия си албум „Speed Fire Metal“

          22 януари 2026 | 16:56
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Новият ни албум е по повод моята шейсетгодишнина и той ще бъде с преобладаващо бързи песни.“

          Това каза музикантът Димитър Димитров, който е член на популярната българска рок група „Атлантик“.

          Димитров беше категоричен, че групата не е изневерила на хеви метъла от своето създаване през деветдесетте години на 20-и век.

          Гостът разказа, че в утрешния ден на пазара излиза петнайсетият албум на формацията, който носи името „Speed Fire Metal“.

          „Това е може би един от много динамичните и агресивни албуми на групата. Бих казал, че аз дори не см чувал такъв албум от европейски групи – толкова бързи песни, събрани на едно място“, каза още гостът.

          В студиото беше и певецът Венцислав Атанасов, който разказа, че влечението му към хеви метъла е още от най-ранна детска възраст и то е събудено от баща му. В групата пък пее вече четири години.

