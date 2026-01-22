Група „Атлантик“ представя новия си албум „Speed Fire Metal“

22 януари 2026 | 16:56
Това каза музикантът Димитър Димитров, който е член на популярната българска рок група „Атлантик“.
Димитров беше категоричен, че групата не е изневерила на хеви метъла от своето създаване през деветдесетте години на 20-и век.
Гостът разказа, че в утрешния ден на пазара излиза петнайсетият албум на формацията, който носи името „Speed Fire Metal“.
В студиото беше и певецът Венцислав Атанасов, който разказа, че влечението му към хеви метъла е още от най-ранна детска възраст и то е събудено от баща му. В групата пък пее вече четири години.
