ИСТОРИЧЕСКО: Тръмп обявява днес Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи днес в Давос новата си структура, наречена „Съвет за мир“, която цели да засили неговия имидж като миротворец на международната сцена. Съветът ще има за задача да разрешава международни конфликти и да играе важна роля в изграждането на стабилност и мир по света.

По време на Световния икономически форум в Давос, Тръмп ще бъде домакин на церемония по подписване на учредителната харта на съвета. За да станеш постоянен член на съвета, трябва да платиш 1 милиард долара.

Противоречив състав на съвета

Съставът на съвета вече предизвика спорове. Сред поканените членове е руският президент Владимир Путин, който според Тръмп вече е приел поканата, докато самият Путин заяви, че все още я разглежда. Освен него, в съвета ще участват още израелският премиер Бенямин Нетаняху и унгарският министър-председател Виктор Орбан, както и поканата към папа Лъв XVI.

Тръмп, който ще бъде председател на съвета, определи инициативата като „най-великия съвет, събиран някога“ и добави, че въпреки противоречивите фигури в състава, тези хора вършат работа и имат огромно влияние.

Какви цели преследва „Съветът за мир“?

Първоначално, съветът беше замислен да наблюдава възстановяването на Газа след войната между „Хамас“ и Израел. Въпреки това, уставът на съвета няма географски ограничения, което породи опасения, че Тръмп може да се стреми към създаване на структура, която да конкурира ООН.

Тръмп заяви, че „Този съвет ще свърши много от работата, която ООН трябваше да е свършила.“ Тези изказвания предизвикаха сериозен скептицизъм сред ключови съюзници на САЩ, като Франция и Великобритания. Въпреки това, някои държави вече са се присъединили към съвета, особено от Близкия изток. Сред тях са Саудитска Арабия, Катар и Египет.

Силна международна подкрепа и разочарование от Нобелова награда

Около 35 световни лидери са поели ангажимент за участие, след като на Тръмп бяха изпратени покани за участие от около 50 държави. Създаването на този съвет идва на фона на разочарованието на президента, че не е получил Нобелова награда за мир, въпреки твърденията му, че е сложил край на осем различни конфликта.