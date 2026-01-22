НА ЖИВО
          Начало Европа Политика

          Ицо Хазарта с ключов вот за „Меркосур“: Защо избра страната на фермерите?

          22 януари 2026 | 12:39 1460
          С драматична разлика от само 10 гласа Европейският парламент взе решение да изпрати търговското споразумение с Меркосур в Съда на Европейския съюз (СЕС). Документът, който бе предварително подписан от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвика остри дебати и разделение сред депутатите в Страсбург.

          Българските представители в европарламента също не бяха единодушни, като вотът разкри интересни прегрупирания. Едва седем от тях подкрепиха искането на европейските земеделски производители текстът да бъде подложен на юридически преглед от съда. Сред гласувалите „за“ се откроиха независимите Елена Йончева и Танер Кабилов, издигнати от „ДПС-Ново начало“, както и представителите на „Възраждане“ Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова. Към тях се присъедини и Ивайло Вълчев от „Има такъв народ“.

          Голямата изненада за наблюдателите обаче дойде от вота на Христо Петров (Ицо Хазарта) от ПП/“Обнови Европа“. За разлика от колегата си в коалицията Никола Минчев и представителя на ДБ/ЕНП Радан Кънев, които подкрепиха сделката, Петров гласува за изпращането ѝ в съда. Останалите евродепутати, издигнати от ГЕРБ, БСП и АПС, също дадоха своята подкрепа за споразумението.

          Решението на Христо Петров предизвика вълна от реакции и критики, фокусирани върху тезата, че подобни действия блокират свободната търговия между пазари с общо население от 750 милиона души в полза на „шепа земеделци“. В отговор на тези упреци, евродепутатът разясни своите мотиви, подчертавайки спорния характер на договореностите.

          „Споразумението ЕС – Меркосур е тема, която се обсъжда задълбочено в Европейския парламент през последната година. В същото време темата е сравнително слабо позната и рядко дискутирана у нас. През последните месеци получих огромен брой писма от български земеделски производители. Проведох разговори с някои от тях, говорих и с доста фермери. Всички те бяха единодушни в мнението си относно споразумението. Обсъждах темата и с различни политици. Те не бяха единодушни – имаше мнения и в двете посоки“, сподели Христо Петров в своя позиция.

          Той допълни, че изборът му е прагматичен и насочен към най-засегнатите страни. „В крайна сметка реших, че след като това споразумение засяга най-много производителите и фермерите – правилният подход е да послушам тях“, коментира още Ицо Хазарта.

          Мащабното търговско споразумение между Европейския съюз и блока Меркосур, включващ Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай, предвижда сериозни икономически промени. Планът залага премахване на митата върху 91% от износа на ЕС в рамките на до 15 години. Това би засегнало ключови европейски стоки, включително автомобилната индустрия, където настоящите мита достигат до 35%. В замяна ЕС се ангажира да премахне митата върху 92% от износа на южноамериканския блок в десетгодишен срок.

          Най-чувствителната част от договора остава сектор „Земеделие“. Предвижда се Меркосур да премахне налозите върху европейските вина и спиртни напитки. От своя страна, ЕС ще отвори квоти за внос на най-чувствителните продукти, включително допълнителни 99 000 тона говеждо месо. В отговор, Меркосур ще предостави безмитна квота от 30 000 тона за европейски сирена. Договорът обхваща още квоти за птиче и свинско месо, захар, етанол, ориз, мед и царевица, както и облекчен достъп за млечни продукти и бебешки храни.

