Неуспешният опит за скоростно прокарване на промените в Изборния кодекс е ясен сигнал, че политическата криза в страната се задълбочава, а поуките от масовите протести не са взети. Това коментира политологът Ивайло Илиев пред БНР, анализирайки динамичната ситуация след падането на кабинета.

Според експерта подходът на властта при работата върху изборните правила демонстрира устойчива липса на диалог. Въпреки че правителството е в оставка, механизмът на взаимодействие между досегашните коалиционни партньори продължава да работи по инерция, но вече с видими пукнатини. Изработването на кодекса от „тайни работни експертни групи“ без участието на опозицията и без вслушване в критиките, е довело до логичния провал в пленарната зала.

Илиев подчертава, че именно този „диктат на мнозинството“ и арогантното отношение към обществото са провокирали многохилядните протести в края на миналата година. Липсата на адекватна комуникация за провежданите реформи допълнително е нагнетила напрежението.

„Същото управляващо мнозинство, което уж вече не е на власт, явно си продължава вътрешния механизъм на сработка между коалиционните партньори и доведе до неясно изработен Изборен кодекс от някакви тайни работни експертни групи. Отново не се чува опозицията и други критики. Така стигаме до днешния ден и този провал за скоростно влизане на промените в пленарна зала“, заяви политологът.

Той е категоричен, че ситуацията индикира сериозни размествания в политическия пейзаж. „Разчитам това не само като стъпка назад. Управляващото мнозинство е пропукано. Започва едно пренаместване на слоевете. След изявлението на президента Радев, от вторник насам започва всеки да се позиционира спрямо кампанията, спрямо един нов парламент. Радев е голяма заплаха за нечий електорат“, допълни Илиев.

Анализаторът тълкува последните ходове на държавния глава като заявка за търсене на самостоятелно мнозинство. Този преход обаче крие рискове за имиджа на президента, който досега се ползваше с институционален комфорт.

„Ореолът му от висотата на държавен глава постепенно ще избледнява, тъй като вече следва да слезе буквално и преносно на партийния терен, а той е именно такъв – кален, с обиди, с клевети. Но Радев няма друг избор“, прогнозира Ивайло Илиев.

Политологът направи и паралел между протестните вълни от 2020 г. и тези пет години по-късно. По думите му, обществените нагласи са претърпели развитие по отношение на президентската институция. „Сега ми се струва че протестът не напълно припозна Радев като своя водач. Дори се видяха плакати срещу него“, отбеляза той.

В ефира на Радио София бе обсъдена и международната изолация на досегашното управление. Акцент бе поставен върху участието на българския премиер в оставка Росен Желязков в т.нар. „Съвет за мир“ по инициатива на Доналд Тръмп. От страна на Европейския съюз на събитието са присъствали единствено българският министър-председател и унгарският лидер Виктор Орбан.