Народният представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Явор Божанков отправи остри критики към готвените промени в изборното законодателство, определяйки ги като опит за саботаж на демократичния процес. В ефира на NOVA NEWS депутатът изрази силно безпокойство относно предложенията, внесени от ГЕРБ и ДПС, които включват обем от над 200 страници с текстове.

Според Божанков действията на политическите опоненти представляват директна атака срещу честността на вота. „В момента парламентът се опитва да саботира изборния процес чрез скандални промени в законодателството“, заяви той директно от пленарната зала.

Депутатът бе категоричен, че вносителите на тези промени действат с ясното съзнание за тяхната неприложимост в настоящия момент. Той определи ситуацията с думите: „Това по същество е погром срещу изборните правила. Пореден опит да се откраднат изборите, защото те явно по друг начин не могат“.

Основен акцент в критиката му бе идеята за въвеждане на сканиращи устройства непосредствено преди изборите. Божанков подчерта, че тези намерения са нереалистични поради липсата на осигурен бюджет и невъзможността за технологично тестване в кратките срокове. Той припомни, че за пълноценното въвеждане на машинния вот са били необходими две години работа, и настоя, че „единственото работещо решение е 100% машинно гласуване“.

Напрежението в пленарната зала бе съпроводено и от нестандартна ситуация по време на почивката заради липса на кворум. Депутатът си позволи шега, като седна на председателското място и натисна сигналния бутон за повикване на колегите си, въпреки че не заема ръководен пост в парламента.

В коментар за политическото си бъдеще и слуховете, че той и Даниел Лорер може да отпаднат от листите на ПП-ДБ, Божанков уточни, че все още не е провеждал официален разговор с Асен Василев. Въпреки неяснотата, той декларира лоялност към каузата: „Независимо дали съм в листите или извън тях, ще работя за успеха на демократичната общност. Друга алтернатива пред България просто няма“.

Народният представител категорично отхвърли възможността за присъединяване към бъдещ политически проект на президента Румен Радев, наричайки политиката му „антиевропейска“. Той атакува наследството на служебните правителства, посочвайки конкретни икономически щети.

„Радев вече е управлявал със служебни кабинети. Тяхното наследство е договорът с „Боташ“, за който плащаме всеки ден. Ако някой мисли, че президентът е някакъв „нов месия“, обграден от стари ченгета, ще остане много разочарован“, заключи Божанков.