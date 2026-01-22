Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект

Южна Корея стана първата държава, в която всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект влиза изцяло в сила. Той включва конкретни разпоредби срещу т.нар. дийпфейкове, предаде АФП. Страната, в която се намират водещи производители на чипове за памет като Samsung и SK hynix, заявява амбицията си да се нареди до Съединените щати и Китай като една от трите водещи сили в областта на изкуствения интелект.

„Основният закон за изкуствения интелект влиза изцяло в сила от днес“, обяви президентът И Дже-мьон. - Реклама -

Новата нормативна рамка задължава компаниите предварително да уведомяват потребителите, когато услуги или продукти използват генеративен изкуствен интелект. Законът изисква и ясно обозначаване на съдържание, включително дийпфейкове, което не може лесно да бъде разграничено от реалността, наред с други изисквания.

Законът, приет през декември 2024 г., има за цел „да изгради основа за безопасност и доверие в подкрепа на иновациите в областта на изкуствения интелект“, се казва в изявление на Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии.

Нарушенията ще се наказват с глоби до 30 милиона вона (около 20 400 долара).

Южнокорейските медии определят акта като първия в света всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект, който влиза в сила. От министерството го описват като втория подобен закон в света, който е приет. Европейският парламент съобщи, че е одобрил „първите в света правила за изкуствения интелект“ през юни 2024 г., но тяхното прилагане ще става поетапно и ще бъде напълно завършено едва през 2027 г.