НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект

          22 януари 2026 | 11:59 320
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Южна Корея стана първата държава, в която всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект влиза изцяло в сила. Той включва конкретни разпоредби срещу т.нар. дийпфейкове, предаде АФП. Страната, в която се намират водещи производители на чипове за памет като Samsung и SK hynix, заявява амбицията си да се нареди до Съединените щати и Китай като една от трите водещи сили в областта на изкуствения интелект.

          „Основният закон за изкуствения интелект влиза изцяло в сила от днес“, обяви президентът И Дже-мьон.

          - Реклама -

          Новата нормативна рамка задължава компаниите предварително да уведомяват потребителите, когато услуги или продукти използват генеративен изкуствен интелект. Законът изисква и ясно обозначаване на съдържание, включително дийпфейкове, което не може лесно да бъде разграничено от реалността, наред с други изисквания.

          Законът, приет през декември 2024 г., има за цел „да изгради основа за безопасност и доверие в подкрепа на иновациите в областта на изкуствения интелект“, се казва в изявление на Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии.

          Нарушенията ще се наказват с глоби до 30 милиона вона (около 20 400 долара).

          Южнокорейските медии определят акта като първия в света всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект, който влиза в сила. От министерството го описват като втория подобен закон в света, който е приет. Европейският парламент съобщи, че е одобрил „първите в света правила за изкуствения интелект“ през юни 2024 г., но тяхното прилагане ще става поетапно и ще бъде напълно завършено едва през 2027 г.

          Южна Корея стана първата държава, в която всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект влиза изцяло в сила. Той включва конкретни разпоредби срещу т.нар. дийпфейкове, предаде АФП. Страната, в която се намират водещи производители на чипове за памет като Samsung и SK hynix, заявява амбицията си да се нареди до Съединените щати и Китай като една от трите водещи сили в областта на изкуствения интелект.

          „Основният закон за изкуствения интелект влиза изцяло в сила от днес“, обяви президентът И Дже-мьон.

          - Реклама -

          Новата нормативна рамка задължава компаниите предварително да уведомяват потребителите, когато услуги или продукти използват генеративен изкуствен интелект. Законът изисква и ясно обозначаване на съдържание, включително дийпфейкове, което не може лесно да бъде разграничено от реалността, наред с други изисквания.

          Законът, приет през декември 2024 г., има за цел „да изгради основа за безопасност и доверие в подкрепа на иновациите в областта на изкуствения интелект“, се казва в изявление на Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии.

          Нарушенията ще се наказват с глоби до 30 милиона вона (около 20 400 долара).

          Южнокорейските медии определят акта като първия в света всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект, който влиза в сила. От министерството го описват като втория подобен закон в света, който е приет. Европейският парламент съобщи, че е одобрил „първите в света правила за изкуствения интелект“ през юни 2024 г., но тяхното прилагане ще става поетапно и ще бъде напълно завършено едва през 2027 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Пекин: „Китайската заплаха“ за Гренландия е мит и оправдание за егоистични цели

          Георги Петров -
          Министерството на външните работи на Китай категорично отхвърли твърденията за съществуваща заплаха от страна на Пекин спрямо Гренландия. Официалната позиция на азиатската държава дойде...
          Политика

          Фридрих Мерц призова от Давос: Не отписвайте партньорството със САЩ

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц отправи ключово послание към световните лидери по време на Световния икономически форум в Давос, акцентирайки върху устойчивостта на западния съюз....
          Свят

          Путин намекна за възможност Русия да осигури 1 млрд. долара за членство в Съвета за мир

          Дамяна Караджова -
          Кремъл опроверга твърдението на Доналд Тръмп, че руският президент Владимир Путин
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions