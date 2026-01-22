Товарен автомобил, превозващ голям брой животни, се запали в ранния следобед на оживения път между Хасково и Димитровград. Пътният инцидент се е случил в района на крайпътно заведение, предизвиквайки намесата на специализирани органи.

По предварителна информация тежкотоварната машина е транспортирала 178 прасета, които са били предназначени за кланица. Първоначалните огледи и данни сочат, че пожарът е възникнал вследствие на техническа неизправност в спирачната система на камиона. Това е довело до нагряване и последвало запалване по време на движение.

На мястото на инцидента своевременно са изпратени екипи на пожарната служба. Огнеборците са предприели незабавни действия по обливане на товарната композиция с вода, за да локализират огнището и да предотвратят разрастването на огъня, което би застрашило живота на превозваните животни.

Създадена е организация за безопасното преместване на товара. Предстои всички 178 животни да бъдат прехвърлени в друг специализиран товарен автомобил. Въпреки усложнената обстановка и присъствието на специализирана техника, движението в този пътен участък не е затворено и трафикът се осъществява пропускателно.