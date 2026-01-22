Кайседо донесе успеха на Челси над Пафос

Челси стигна до минимален успех с 1:0 над дебютанта в Шампионската лига Пафос в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

„Сините“ от Лондон са на осма позиция в класирането с 13 точки. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл са над Челси, а Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под лондончани в класирането. Пафос е под номер 30 с актив от шест точки.

В последния кръг Челси гостува на Наполи.

Срещата започна с по-ниско темпо, като Челси се опитваше да наложи контрол чрез продължително владение на топката.

Първата по-интересна ситуация дойде в 11-ата минута, когато Педро Нето навлезе навътре и потърси далечния ъгъл, но ударът му се оказа неточен.

В 17-ата минута Енцо Фернандес прати топката в мрежата, но попадението му не бе признато заради нарушение срещу бранител на кипърския тим.

В средата на първото полувреме Челси изпълни серия от корнери, които обаче не донесоха опасност. В 31-вата минута Жажа преодоля Густо и стреля, топката се отклони от ръката на Рийс Джеймс и срещна гредата, като гостите имаха сериозни претенции за дузпа, които не бяха уважени.

Малко по-късно Мойсес Кайседо бе близо до това да даде аванс на Челси, но Джей Гортър реагира отлично и изби удара му с крак, а при добавката Беноа Бадиашил не уцели вратата.

На старта на второто полувреме Лиъм Росиниър направи принудителни промени – Роберт Санчес се появи на вратата на мястото на Филип Йоргенсен, който получи удар, а Естевао замени Рийс Джеймс.

В 53-тата минута Естевао отправи техничен удар, но отново без резултат.

Постепенно Естевао се превърна в основния източник на опасност за Челси и усещането бе, че голът е въпрос на време. В 60-ата минута обаче Джей Гортър за пореден път спаси Пафос след удар на Педро Нето.

Малко по-късно португалецът пропусна още една възможност, а защитата на гостите започна да показва признаци на умора под постоянния натиск.

Челси все пак стигна до попадение в 78-ата минута. След центриране от корнер топката беше отклонена към Мойсес Кайседо и той с глава я насочи в мрежата за 1:0.