НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кайседо донесе успеха на Челси над Пафос

          "Сините" от Лондон са на осма позиция в класирането с 13 точки

          22 януари 2026 | 00:13 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Челси стигна до минимален успех с 1:0 над дебютанта в Шампионската лига Пафос в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          „Сините“ от Лондон са на осма позиция в класирането с 13 точки. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл са над Челси, а Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под лондончани в класирането. Пафос е под номер 30 с актив от шест точки.

          В последния кръг Челси гостува на Наполи.

          Срещата започна с по-ниско темпо, като Челси се опитваше да наложи контрол чрез продължително владение на топката.

          Първата по-интересна ситуация дойде в 11-ата минута, когато Педро Нето навлезе навътре и потърси далечния ъгъл, но ударът му се оказа неточен.

          В 17-ата минута Енцо Фернандес прати топката в мрежата, но попадението му не бе признато заради нарушение срещу бранител на кипърския тим.

          В средата на първото полувреме Челси изпълни серия от корнери, които обаче не донесоха опасност. В 31-вата минута Жажа преодоля Густо и стреля, топката се отклони от ръката на Рийс Джеймс и срещна гредата, като гостите имаха сериозни претенции за дузпа, които не бяха уважени.

          Малко по-късно Мойсес Кайседо бе близо до това да даде аванс на Челси, но Джей Гортър реагира отлично и изби удара му с крак, а при добавката Беноа Бадиашил не уцели вратата.

          На старта на второто полувреме Лиъм Росиниър направи принудителни промени – Роберт Санчес се появи на вратата на мястото на Филип Йоргенсен, който получи удар, а Естевао замени Рийс Джеймс.

          В 53-тата минута Естевао отправи техничен удар, но отново без резултат.

          Постепенно Естевао се превърна в основния източник на опасност за Челси и усещането бе, че голът е въпрос на време. В 60-ата минута обаче Джей Гортър за пореден път спаси Пафос след удар на Педро Нето.

          Малко по-късно португалецът пропусна още една възможност, а защитата на гостите започна да показва признаци на умора под постоянния натиск.

          Челси все пак стигна до попадение в 78-ата минута. След центриране от корнер топката беше отклонена към Мойсес Кайседо и той с глава я насочи в мрежата за 1:0.

          Челси стигна до минимален успех с 1:0 над дебютанта в Шампионската лига Пафос в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          „Сините“ от Лондон са на осма позиция в класирането с 13 точки. Със същия актив са още седем отбора – ПСЖ, Нюкасъл са над Челси, а Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта са под лондончани в класирането. Пафос е под номер 30 с актив от шест точки.

          В последния кръг Челси гостува на Наполи.

          Срещата започна с по-ниско темпо, като Челси се опитваше да наложи контрол чрез продължително владение на топката.

          Първата по-интересна ситуация дойде в 11-ата минута, когато Педро Нето навлезе навътре и потърси далечния ъгъл, но ударът му се оказа неточен.

          В 17-ата минута Енцо Фернандес прати топката в мрежата, но попадението му не бе признато заради нарушение срещу бранител на кипърския тим.

          В средата на първото полувреме Челси изпълни серия от корнери, които обаче не донесоха опасност. В 31-вата минута Жажа преодоля Густо и стреля, топката се отклони от ръката на Рийс Джеймс и срещна гредата, като гостите имаха сериозни претенции за дузпа, които не бяха уважени.

          Малко по-късно Мойсес Кайседо бе близо до това да даде аванс на Челси, но Джей Гортър реагира отлично и изби удара му с крак, а при добавката Беноа Бадиашил не уцели вратата.

          На старта на второто полувреме Лиъм Росиниър направи принудителни промени – Роберт Санчес се появи на вратата на мястото на Филип Йоргенсен, който получи удар, а Естевао замени Рийс Джеймс.

          В 53-тата минута Естевао отправи техничен удар, но отново без резултат.

          Постепенно Естевао се превърна в основния източник на опасност за Челси и усещането бе, че голът е въпрос на време. В 60-ата минута обаче Джей Гортър за пореден път спаси Пафос след удар на Педро Нето.

          Малко по-късно португалецът пропусна още една възможност, а защитата на гостите започна да показва признаци на умора под постоянния натиск.

          Челси все пак стигна до попадение в 78-ата минута. След центриране от корнер топката беше отклонена към Мойсес Кайседо и той с глава я насочи в мрежата за 1:0.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Атлетик Билбао сътвори страхотен обрат срещу Аталанта

          Станимир Бакалов -
          Атлетик Билбао надигра домакина Аталанта с 3:2 в седмия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Джанлука Скамака откри за баските в 16-ата минута, благодарение...
          Спорт

          Байерн с рутинна победа

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен спечели с рутинното 2:0 домакинството си на Юнион Сен-Жилоа в седми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двата гола на Хари...
          Спорт

          Ливърпул наказа всяка грешка на Марсилия

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул се възползва от всяка грешка на Марсилия и спечели с 3:0 в седми кръг от Шампионска лига, основна фаза на турнира. „Червените“ от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions