НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Киселова: Между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия

          22 януари 2026 | 09:32 450
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Очаквам да чуем по-голяма яснота от Румен Радев и това какви са намеренията му, след като излезе решението на Конституционния съд“.

          - Реклама -

          Това заяви за „Денят започва“ по БНТ депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

          „На Румен Радев му се случи да бъде държавен глава в един турбулентен период“, смята тя. 

          Според Киселова между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.

          Тя уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.

          Наталия Киселова защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.

          Тя призова да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите. 

          „Очаквам да чуем по-голяма яснота от Румен Радев и това какви са намеренията му, след като излезе решението на Конституционния съд“.

          - Реклама -

          Това заяви за „Денят започва“ по БНТ депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

          „На Румен Радев му се случи да бъде държавен глава в един турбулентен период“, смята тя. 

          Според Киселова между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.

          Тя уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.

          Наталия Киселова защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.

          Тя призова да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Ледена епоха“: Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поледица създава сериозни затруднения за автомобили и пешеходци в Русе. Според хидрометеорологичната станция в града, количеството на падналия леден дъжд е 3 л/кв. м....
          Инциденти

          Две земетресения разлюляха България на едно и също място

          Росица Николаева -
          Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа. Това сочат данните са на НИГГГ към БАН. Първият трус е от...
          Общество

          Над 25 километра опашка от тирове на ГКПП „Капитан Андреево”

          Дамяна Караджова -
          През последните дни опашките от тирове пред граничния пункт „Капитан Андреево“ достигат над 25 километра
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions