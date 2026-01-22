„Очаквам да чуем по-голяма яснота от Румен Радев и това какви са намеренията му, след като излезе решението на Конституционния съд“.

- Реклама -

Това заяви за „Денят започва“ по БНТ депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

„На Румен Радев му се случи да бъде държавен глава в един турбулентен период“, смята тя.

Според Киселова между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.

Тя уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.

Наталия Киселова защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.

Тя призова да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите.