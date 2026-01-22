НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Начало България Политика

          Кольо Парамов: Депутатите днес показаха съвършена наглост

          22 януари 2026 | 18:10 1812
          „Депутатите днес показаха съвършена наглост. Тези хора имат да гласуват 221 пъти по промяна на Избирателния кодекс и изгубиха цял ден, в който не свършиха нищо. Днешният ден е пародия на българския парламентаризъм.“

          Това каза финансовият анализатор Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Парамов коментира срещата в швейцарския курорт Давос. По думите му това, което се случва там, ще остави отпечатък върху световната история и може да доведе до сериозни разногласия.

          „Не става ясно какъв е интересът на България, какво ще постигнем с ръкостискането на Желязков с Тръмп и докъде ще стигнем с цялата тази комбинация“, посочи още гостът.

          Парамов коментира срещата в швейцарския курорт Давос. По думите му това, което се случва там, ще остави отпечатък върху световната история и може да доведе до сериозни разногласия.

          „Не става ясно какъв е интересът на България, какво ще постигнем с ръкостискането на Желязков с Тръмп и докъде ще стигнем с цялата тази комбинация“, посочи още гостът.

