Кольо Парамов: Депутатите днес показаха съвършена наглост

„Депутатите днес показаха съвършена наглост. Тези хора имат да гласуват 221 пъти по промяна на Избирателния кодекс и изгубиха цял ден, в който не свършиха нищо. Днешният ден е пародия на българския парламентаризъм.“

Това каза финансовият анализатор Кольо Парамов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Парамов коментира срещата в швейцарския курорт Давос. По думите му това, което се случва там, ще остави отпечатък върху световната история и може да доведе до сериозни разногласия.