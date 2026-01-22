Финансистът и политически анализатор Кольо Парамов обяви ексклузивното си намерение да се върне в активната политика като част от партия „Величие“. Новината бе съобщена на 22 януари 2026 г. в разговор с журналиста Катя Илиева, където той коментира и актуалната политическа криза, свързана с напускането на президентския пост от Румен Радев.

Парамов бе категоричен, че няма да се включи в бъдещия политически проект на Радев, за какъвто се появяват все по-чести заявки в публичното пространство. Вместо това, той потвърди, че уточнява параметрите за участието си в листите на партията на Ивелин Михайлов.

„По всяка вероятност аз няма да участвам при него (Румен Радев]), но смятам да участвам във ‘Величие’ и уточняваме сега параметрите и вариантите“, заяви финансистът. Той уточни, че ще се яви като кандидат-депутат, след като в продължение на осем месеца е проучвал детайлно схемата на работа на водача на формацията. „Направих всичко възможно да разуча цялата детайлност от гледна точка да уточня схемата на водача Ивелин Михайлов и да поработя върху индивидуалното развитие на него като един политически лидер“, допълни Парамов.

Остра критика към парламентарния хаос

Разговорът бе маркиран от изключително острата оценка на Парамов за работата на настоящото Народно събрание. Според него ситуацията в пленарната зала е достигнала критична точка на разпад.

„Днеска българският парламент изигра своята най-тежка и най-парадоксална пародия“, коментира той събитията от пленарния ден на 22 януари. Според него ситуацията е „разпасена“ и недопустима. „Това е 12-то Народно събрание след ’89-та година, обикновено Народно събрание. Такъв хаос! Аз съм наблюдавал почти всички парламенти. Такъв хаос, такова неразбиране, такова наглост от страна на някои депутати никога не е било проявявано досега“, подчерта анализаторът.

Като пример за абсурдната ситуация той посочи предстоящото гласуване на промените в изборните правила: „Имат да разглеждат 221 поправки, която ще се гласува 221 пъти. Това е уникална история по отношение на правилата, които ще се проведат изборите“.

Политическият ход на Румен Радев

В контекста на новината, че Румен Радев слиза на политическия терен, Парамов изрази сериозни притеснения за стабилността на държавата. Той обвърза напускането на президента именно с дълбоката криза в държавността.

„Липсата на държава вече идва до козирката на народа“, заяви Парамов. Той очерта сценарий, при който Конституционният съд би могъл да разгледа молбата на Радев още на следващия ден в 11:00 часа и да го освободи до обяд. Това, според него, изисква мигновена организация по отношение на служебното правителство.

Въпреки това, рисковете остават сериозни. „Огромни са рисковете, защото водевилът служебен кабинет, липсата на модел за служебния кабинет, липсата за твърдо уточнение на кадъра министър-председател, който ще поеме всичко, означава, че към настоящия момент ние се намираме в един виадукт, който не дава сигурност и не дава перфектност за утрешния ден на държавата“, предупреди Кольо Парамов.