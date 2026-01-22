Косич: Хуан Переа е наш играч

Старши треньорът на Локомотив Пловдив – Душан Косич, остана доволен от успеха срещу Напредак в контролна среща. Той коментира и бъдещето на Хуан Переа, който е трансферна цел на Левски.

„Изиграхме добър мач днес. Старанието беше важно. Отборът е млад, има още какво да подобряваме. Търсим някои решения и ако намерим ще поканим някои“, започна Косич.

„Нямам идея. Той (Хуан Переа) е наш играч. Игра днес и работи здраве и ще видим. Говорим всеки ден. Той е наш играч, но докато не се случи нещо друго, той е част от нашия отбор“, заяви наставникът на Локомотив за Хуан Переа.

„От тях зависи. Постоянно даваме шансове на младите играчи. Ако те са добри, ако отборът не страда с тях, е ок. Имаме някои добри млади играчи и се надяваме да ги развием и те да се развият сами“, продължи той.

Резултатът винаги е важен, дори когато играеш по време на тренировки. Имаме добра атмосфера в тренировките. Те искат да печелят във всяка тренировка, така че мисля, че това е единственият начин, но ние не искаме да говорим за победи. Говорим за старание и принципи в играта“, каза още Косич.

„Гледаме с нетърпение към този мач. Това е голямо дерби за нас, но имаме два приятелски мача, гостуване Славия. Караме го мач за мач. Когато дойде време за мача с Ботев, тогава ще мислим за него“, добави специалистът.