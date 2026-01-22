Костадин Костадинов: Предполагам, че и утре няма да има кворум в НС

„Предполагам, че и утре няма да има кворум.“

Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Костадинов вече се вижда, че има разпад в редиците на БСП, той извод можело да бъде направен и от днешното гласуване на Столетницата, при което само петима от членовете й са се регистрирали при проверката на кворума. Той припомни, че на тях им предстои конгрес сега в началото на февруари и заяви, че е явно там е започнало разчистването на сметките.

Председателят на ПП „Възраждане“ определи като „изнасилване на демокрацията“ среднощното заседание на правната комисия в парламента, на което се гледаха промените в Изборния кодекс.

„Поради тази причина продължаваме да настояваме това Народно събрание да приключи по-скоро своята работа. Затова и днес призовахме президента в оставка максимално скоро да назначава служебно правителство и да отиваме на избори“, каза още гостът.

По думите на народния представител е необяснимо защо все още няма назначено такова служебно правителство. Той посочи, че е можело да има такова още на 17-и януари и попита каква е причината Радев да се бави. Според него шансът да изпуснем датата 29-и март за предсрочни избори е много голям и призова за бърза реакция от страна на Илияна Йотова, която вероятно още утре ще стане президент на страната.