НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадин Костадинов: Предполагам, че и утре няма да има кворум в НС

          22 януари 2026 | 19:19 00
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Предполагам, че и утре няма да има кворум.“

          Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Костадинов вече се вижда, че има разпад в редиците на БСП, той извод можело да бъде направен и от днешното гласуване на Столетницата, при което само петима от членовете й са се регистрирали при проверката на кворума. Той припомни, че на тях им предстои конгрес сега в началото на февруари и заяви, че е явно там е започнало разчистването на сметките.

          Председателят на ПП „Възраждане“ определи като „изнасилване на демокрацията“ среднощното заседание на правната комисия в парламента, на което се гледаха промените в Изборния кодекс.

          „Поради тази причина продължаваме да настояваме това Народно събрание да приключи по-скоро своята работа. Затова и днес призовахме президента в оставка максимално скоро да назначава служебно правителство и да отиваме на избори“, каза още гостът.

          По думите на народния представител е необяснимо защо все още няма назначено такова служебно правителство. Той посочи, че е можело да има такова още на 17-и януари и попита каква е причината Радев да се бави. Според него шансът да изпуснем датата 29-и март за предсрочни избори е много голям и призова за бърза реакция от страна на Илияна Йотова, която вероятно още утре ще стане президент на страната.

          „Предполагам, че и утре няма да има кворум.“

          Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Костадинов вече се вижда, че има разпад в редиците на БСП, той извод можело да бъде направен и от днешното гласуване на Столетницата, при което само петима от членовете й са се регистрирали при проверката на кворума. Той припомни, че на тях им предстои конгрес сега в началото на февруари и заяви, че е явно там е започнало разчистването на сметките.

          Председателят на ПП „Възраждане“ определи като „изнасилване на демокрацията“ среднощното заседание на правната комисия в парламента, на което се гледаха промените в Изборния кодекс.

          „Поради тази причина продължаваме да настояваме това Народно събрание да приключи по-скоро своята работа. Затова и днес призовахме президента в оставка максимално скоро да назначава служебно правителство и да отиваме на избори“, каза още гостът.

          По думите на народния представител е необяснимо защо все още няма назначено такова служебно правителство. Той посочи, че е можело да има такова още на 17-и януари и попита каква е причината Радев да се бави. Според него шансът да изпуснем датата 29-и март за предсрочни избори е много голям и призова за бърза реакция от страна на Илияна Йотова, която вероятно още утре ще стане президент на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Антоанета Христова: Властта на Пеевски се разпада (ВИДЕО)

          Екип Евроком -
          Политическата реалност в България претърпя сериозни промени с появата на Румен Радев на активния политически терен и заявката му за партийно строителство. Според политическия...
          Политика

          Радостин Василев: Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите

          Златина Петкова -
          "Утре ще бъде направен нов опит за саботаж на изборите. Тошко Йорданов и Павела Митова са внесли отново като точка в дневния ред гледане...
          Политика

          Проф. Антоанета Христова: Единствената формация, от която Радев не може да вземе избиратели, е ПП-ДБ

          Златина Петкова -
          "Единствената формация, от която Радев не може да вземе избиратели, е ПП-ДБ." Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването "Делници"...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions