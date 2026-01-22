Костадинов: Призоваваме да бъде разгледан законопроектът ни за удължаване на паралелното използване на лева и еврото

От „Възраждане“ призоваха в декларация максимално бързо да бъде разгледан законопроектът им за удължаване на паралелното използване на лева и еврото.

Само след малко повече от седмица ще бъде изхвърлена окончателно от обращение българската национална валута, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна.

По думите му, към настоящия момент, между 70% и 80% от паричния поток особено в малките магазини, не в големите вериги, се осъществява основно в левове, посочи той.

На 14 декември внесохме поправка, с която даваме възможност да се удължи, както е според закона, максимум срокът за използване паралелно на българската национална валута, българския лев, до края на юни, посочи Костадинов. Този законопроект вече повече от месец обаче се отказва да бъде разгледан в комисия, отбеляза той.

Точно поради тази причина от „Възраждане“ настояваме, ако тук в залата има все пак някакво мнозинство, което мисли за българските граждани, за българския народ, законопроектът, който ние сме внесли и който отлежава вече повече от месец, да бъде разгледан, защото технически все още има време, може да се случи дори и другата седмица, заяви Костадинов.