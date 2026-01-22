НА ЖИВО
          Красимир Вълчев с важна новина за всички ученици

          22 януари 2026 | 14:19
          Министерството на образованието и науката не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците, която е от 31 януари до 2 февруари, включително, въпреки нарастващата заболеваемост сред децата.

          Това каза в Ловеч просветният министър в оставка Красимир Вълчев.

          „Винаги в края на януари имаме един пик. Не е малка заболеваемостта, но не е толкова голяма. 3 на фона на 28 области не е толкова много. Сега може би решаващи ще са данните от тези дни. Не предвиждаме удължаване на така наречената „междусрочна ваканция“ за всички ученици, така че засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и решенията ще се вземат област по област“.

          В момента в грипна ваканция и на онлайн обучение са учениците от три области в страната.

          Министър Вълчев е на посещение в три ловешки училища. Там той се среща с директори, учители и ученици и обсъжда  въпроси и инициативи, свързани с образователния процес, подобряване на условията в училищата и качеството на образованието.

