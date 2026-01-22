Усложнената зимна обстановка и поледицата в Русенско предизвикаха сериозно натоварване на системите за спешна реакция и здравеопазване в региона днес. Областният управител Драгомир Драганов съобщи, че на единния спешен телефон 112 са постъпили общо 113 сигнала от граждани, засягащи всички осем общини на областта.

Значителна част от подадените сигнали са свързани с инциденти, причинени от заледяването. По данни на областната управа, 28 от повикванията са изисквали намесата на спешна медицинска помощ заради паднали хора. Останалите 85 сигнала касаят предимно оплаквания от заледени улици и тротоари, които са затруднили придвижването на пешеходци и автомобили.

Тежките метеорологични условия са довели до сериозен наплив на пациенти в болничните заведения. Само в рамките на днешния ден през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници „Канев“ и „Медика“ в Русе са преминали около 100 души с различни травми и счупвания, получени вследствие на падания върху леда.

Въпреки ледения дъжд, който валя в ранните сутрешни часове, инфраструктурата в региона функционира стабилно. Драганов коментира, че навсякъде в областта електроподаването и водоснабдяването са нормални, като няма регистрирани проблеми и с телекомуникациите. Приоритетно са обработени площите пред детски градини, училища, поликлиники и болници.

Републиканската пътна мрежа се поддържа от снощи, като на терен работят 21 специализирани машини за обработка против обледяване. Областният управител поясни, че по основните пътни артерии не е имало сериозни проблеми. Изключение прави краткотрайно ограничение на движението по обяд по пътя между Волово и Борово. Там се е наложило временно спиране на трафика за около 15 минути заради изтеглянето на закъсал тежкотоварен автомобил.

Заради усложнената обстановка са предприети мерки и в образователната сфера. Утрешният ден е обявен за неучебен в общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле, както и в село Обретеник (община Борово). Заповедите са издадени от съответните кметове и са съгласувани с началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, съгласно чл. 105 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Властите напомнят на собствениците на сгради и търговски обекти за задължението им да почистват прилежащите площи от сняг и лед, както и да отстраняват ледените висулки, за да се предотвратят нови инциденти. Областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев следят ситуацията непрекъснато. Те апелират към водачите да не предприемат рискови маневри и да шофират с повишено внимание.