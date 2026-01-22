НА ЖИВО
          „Ледена епоха": Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

          22 януари 2026 | 10:11
          Поледица създава сериозни затруднения за автомобили и пешеходци в Русе. Според хидрометеорологичната станция в града, количеството на падналия леден дъжд е 3 л/кв. м. Валежът е започнал около 3:00 часа тази сутрин, когато температурата на въздуха е била минус 4 градуса. В момента валежът продължава, образувайки поледица, а измерената температура към 8:00 часа е минус 1,8 градуса.

          Обработват улици и тротоари срещу заледявания

          „Екипите на три фирми работят по обработката на пътищата срещу заледявания в община Русе“, съобщиха от кметството. Машини и служители обработват улици и тротоари, като работници от общинското предприятие „Паркстрой“ опесъчават централната част на града и основните пешеходни алеи. Временно автобусни линии №10 и №15 не могат да достигат крайните си спирки, информират от „Общински транспорт“.

          Предпазни мерки за шофьори и пешеходци

          „Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да увеличат дистанцията, а пешеходците да бъдат особено внимателни. Препоръчва се на възрастните хора да избягват излишното излизане навън,“ предупреждава общинската управа.

          До момента не са постъпвали сигнали за проблеми с електрозахранването и ВиК-мрежата в малките населени места. Републиканските пътища в региона са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Около 25 машини работят в областта, обработвайки пътищата с пясък и сол.

