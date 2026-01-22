Ливърпул наказа всяка грешка на Марсилия

Ливърпул се възползва от всяка грешка на Марсилия и спечели с 3:0 в седми кръг от Шампионска лига, основна фаза на турнира. „Червените“ от Мърсисайд вкара три безответни гола на „Велодром“.

Доминик Собослай поведе английския шампион с хитро изпълнение на свободен удар преди почивката, а автогол на Херонимо Рули и късно попадение на Коди Гакпо довършиха ОМ.

Английският шампион има 15 т. на четвърто място в генералното класиране, докато френският гранд е с 9 пункта и до последно ще виси за класирането към елиминациите.

В началото на мача Джо Гомес стреля много неточно, но ОМ бързо отговори. При най-добрата си ситуация „фокейците“ развиха бързо нападение, на чийто връх се озова Бенжамен Павар. Защитникът не успя да достигне остро подаване в наказателното поле, оказал се само на метри от голлинията на Алисон.

„Червените“ отговориха с много опасен изстрел на Алексис Мак Алистър, профучал покрай десния стълб на сънародника му Херонимо Рули. Впоследствие и Юго Екитике вкара топката в мрежата на домакините, но се оказа, че е бил с около половин метър в засада.

Към края на първата част Ливърпул имаше претенции за дузпа. Изглеждаше, че Тимоти Уеа си е помогнал с ръка, изчиствайки центриране в наказателното поле. Сигнал от ВАР към Славко Винчич не последва.

Дълбоко в продължението Ливърпул поведе от фал. Хитро изпълнение на Доминик Собослай мина под стената и изненада Херонимо Рули – 0:1.

Марсилци започнаха по-добре втората част. Звездата на тима Мейсън Грийнууд стреля с десния крак от дъгата, принуждавайки Алисон да избие в корнер. 60 секунди по-късно ситуацията почти се повтори – шут на Грийнууд рикошира, но мина до дясната греда на Ливърпул.

Десетина минути след почивката Екитике нацели лявата греда до Рули, изведен сам срещу него. В ответната атака Хамед Траоре изпусна положение, останал в сходна ситуация един на един с Алисон. Още десетина минути по-късно Екитике стреля неточно и над вратата на Рули при бърза контра на английския шампион.

Ливърпул поведе с 2:0 около 20 минути преди края. Пробив на Жереми Фримпонг по десния фланг завърши с навлизане в наказателното поле и опит за пас към вратарското поле. Топката се отклони в Рули и мина зад гърба му злощастно.

В началото на продължението Пиер-Емерик Обамеянг пропусна да върне ОМ в мача. Ветеранът стреля от чиста позиция, но не успя да преодолее противниковата защита и вратар. Малко преди това и Мохамед Салах профука добра ситуация за гостите от Мърсисайд по доста нетипичен начин.

Ответната атака донесе трети гол за Ливърпул. Контра на „червените“ завърши с пас на Райън Гравенберх към Коди Гакпо, появил се от пейката, а последният завърши образцово във вратата на Рули – 0:3.