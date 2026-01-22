Лудогорец в битка срещу историята на българския футбол

Лудогорец гостува на шотландския гранд Рейнджърс в мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на стадион „Айброкс“ е тази вечер от 22:00 часа.

Целта пред „орлите“ е постигане на добър резултат, който да им помогне да се класират за елиминационния етап на турнира. В момента разградчани заемат 23-о място в общото класиране, а за следващата фаза продължават първите 24 тима. Рейнджърс е 33-и (без победа в Лига Европа до момента), но има математически шансове да продължи напред. Първите осем се класират за 1/8-финалите, а следващите 16 тима ще играят плейофи.

Ако успее да преодолее основната фаза на турнира, Лудогорец ще се класира за седми път в клубната си история за елиминации в Европа.

За да запазят шансове за продължаване на напред, „орлите“ се нуждаят от спечелването на поне точка тази вечер. Равенство или победа на „Айброкс“ ще бъде исторически резултат за българския футбол. До момента няма роден клубен отбор, който да си е тръгвал с нещо различно от загуба от Шотландия.

Лудогорец е третият наш тим, който се изправя срещу Рейнджърс в евротурнирите. През сезон 1966/67 Славия играе със „сините“ от Глазгоу на полуфиналите на КНК и губи като гост с 0:1, след като преди това е претърпял поражение със същия резултат в София. През сезон 1993/94 в квалификациите за Шампионската лига Левски отстъпва с 2:3 на „Айброкс“, а на реванша в София печели с 2:1 и продължава напред.

Единственият друг български клубен отбор, гостувал в Шотландия в турнирите под егидата на УЕФА, е Марек. През сезон 1978/79 дупничани печелят с 3:2 у дома срещу водения от Алекс Фъргюсън Абърдийн за КНК, но на реванша отстъпват с 0:3.

Трябва да се отбележи, че през есента на 1969 г. ЖСК Славия (обединеният отбор между столичните Локомотив и Славия) играе срещу шотландския Килмарнък във втория кръг на Купата на панаирните градове. Българският тим губи с 1:4 като гост, а успех с 2:0 на реванша не е достатъчен. Купата на панаирните градове, макар и считана за предшественик на Купата на УЕФА и Лига Европа, не е турнир под официалната егида на европейската футболна централа.