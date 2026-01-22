Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България

В петък, 23 януари, преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден.

Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, в София – около -1°. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла, до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над западната половина от Балканския полуостров облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, на места до предимно слънчево време. Значителна ще остане над източните и южните райони от полуострова. Валежи ще има главно в Южна Гърция, на места там ще прегърми. Все още слабо ще превалява и на изток.