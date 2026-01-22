НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България

          22 януари 2026 | 13:53 130
          Снимка: bnr.bg
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          В петък, 23 януари, преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. 
          Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, в София – около -1°. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла, до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.
          В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -1°.
          По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
          Над западната половина от Балканския полуостров облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, на места до предимно слънчево време. Значителна ще остане над източните и южните райони от полуострова. Валежи ще има главно в Южна Гърция, на места там ще прегърми. Все още слабо ще превалява и на изток.

          В петък, 23 януари, преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. 
          Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, в София – около -1°. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла, до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 8°.
          В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -1°.
          По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
          Над западната половина от Балканския полуостров облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, на места до предимно слънчево време. Значителна ще остане над източните и южните райони от полуострова. Валежи ще има главно в Южна Гърция, на места там ще прегърми. Все още слабо ще превалява и на изток.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Масови проверки в аптеките: КЗП и БАБХ следят за спекула с цените на лекарствата

          Екип Евроком -
          Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартираха мащабни съвместни инспекции във фармацевтичната мрежа в страната. Действията...
          Крими

          ВАС предупреждава за схема с фалшиви сайтове и кражба на адвокатска самоличност

          Пола Жекова -
          Висшият адвокатски съвет излезе с официална позиция и предупреждение към гражданите относно зачестили случаи на онлайн измами. Лъжливи интернет платформи предлагат фалшиви адвокатски услуги,...
          Икономика

          Споразумението между ЕС и Меркосур вероятно ще влезе временно в сила от март

          Росица Николаева -
          Споразумението за свободна търговия на ЕС с южноамериканските страни от Меркосур вероятно ще започне да се прилага временно още през март, въпреки предстоящото оспорване...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions