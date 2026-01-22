Марк Карни срещу Доналд Тръмп: две речи, две визии за световния ред

Европейците трябва да се изправят срещу американския президент Доналд Тръмп със спокойна увереност в себе си, а не като угодници. Това заяви канадският министър-председател, който по думите на Джералд Браунбергер в Frankfurter Allgemeine Zeitung показал пътя не само за европейците, но и за целия свят.

На Световния икономически форум в Давос през последните 24 часа двама северноамериканци изнесоха речи, които не можеха да бъдат по-различни. Карни, очевидно докосвайки чувствителна струна у мнозина, призова средните сили да укрепят защитата си срещу доминиращи хегемони чрез сътрудничество, основано на ценности, но същевременно прагматично, и да не прикриват злоупотребите с власт, а да ги назовават открито.

Речта на Карни беше посрещната с бурни аплодисменти и бързо се разпространи по целия свят. Тя изразява дълбоко безпокойство от поведението на САЩ — чувство, широко споделяно в Давос, но обикновено премълчавано от страхливост. Файненшъл таймс съобщава, че по време на един банкет изглежда е избухнал скандал заради неподходящото поведение на американския търговски представител Хауърд Лътник.

Тръмп произнесе недостоен и неуважителен речеви монолог, осеян с обичайните му самохвалства, който беше далеч от всякаква идея за продуктивно сътрудничество. Явното му презрение към правилата и склонността му да признава единствено самоналожени ограничения вече смущават дори десните популистки среди в Европа, които доскоро го смятаха за герой. Карни е прав: няма смисъл от носталгия по едно понякога идеализирано минало. Но настоящата реалност включва не само мегаломанията на Тръмп, а и осъзнаването на уязвимостта на хегемоните. Икономическият баланс на САЩ съдържа значителни пасиви, най-вече изключително високия и нарастващ държавен дълг. Мнозинството американци дават слаба оценка на своя президент.

Справянето с егоцентрични хегемони е неприятно задължение. В този смисъл положението на европейците, които преговарят с Вашингтон, не е за завиждане. Те трябва да се изправят срещу Тръмп със спокойна увереност и самоуважение, но не като угодници. Карни показа пътя не само за тях, но и за целия свят.