      четвъртък, 22.01.26
          Икономика

          Масови проверки в аптеките: КЗП и БАБХ следят за спекула с цените на лекарствата

          22 януари 2026 | 14:47 60
          Екип Евроком
          Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартираха мащабни съвместни инспекции във фармацевтичната мрежа в страната. Действията на контролните органи са провокирани от множество сигнали за необосновано повишение на цените на медикаменти, постъпили в регулатора.

          Цветислава Лакова, член на КЗП, обяви началото на акцията пред журналисти преди проверка в столична аптека. Тя поясни, че инспекторите следят стриктно за правилното превалутиране, двойното обозначаване на цените, както и за реалното повишение на стойността на лекарствените продукти за крайните клиенти.

          Повод за конкретната проверка в София е жалба от възрастен гражданин, който е сигнализирал институциите за рязко поскъпване на жизненоважен медикамент. Според подадената информация, лекарство за високо кръвно налягане е поскъпнало с една трета от 1 януари. Този случай е само част от вълната оплаквания, насочили вниманието на институциите към физическите обекти за продажба на лекарства.

          Лакова разясни методиката на мониторинга, който е започнал първоначално в дигитална среда. Започвахме проверка първо през портала за мониторинг на цените на КЗП „Колко струва“. Там за момента сме направили 84 проверки и сме установили малко повишение на цените – с 2 – 3 стотинки, но тъй като имаме доста жалби за физически аптеки, стартирахме съвместни тематични проверки с БАБХ“, заяви тя.

          Освен върху лекарствените продукти, фокусът на проверките пада и върху хранителните добавки, както и бебешките и детски храни, за които също има данни за нарушения.

          Към настоящия момент няма съставени актове на аптеки. Причината е процедурна – текат административни проверки, при които търговците разполагат със законоустановен срок от 5 работни дни, за да предоставят изисканите документи на контролните органи.

          От КЗП уточняват, че обхватът на контрола може да се разшири. Ако в хода на инспекциите се установи проблем по веригата на доставката, комисията ще сигнализира Националната агенция за приходите (НАП) за извършване на допълнителни ревизии.

          В допълнение към проблемите във фармацевтичния сектор, Цветислава Лакова отбеляза и други тревожни тенденции на пазара. По думите ѝ, към момента КЗП е установила най-драстично увеличение на цените при услугите на паркингите и гаражите, като при някои обекти поскъпването достига до 100 процента.

