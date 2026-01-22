Между 3 и 18% от децата в България без задължителни ваксини

Здравните власти в България отчитат лек спад в имунизационния обхват, като между 3 и 18% от децата в страната не са обхванати от задължителните имунизации. Тези данни се различават в зависимост от региона, като основната причина за този спад са колебанията сред родителите, както и влиянието на антиваксърските послания. Това коментира общопрактикуващият лекар д-р Ина Детелинова в ефира на предаването „Твоят ден“.

„При децата по-скоро причината идва от антиваксърските програми, с които ежегодно се борим. Има притеснения у родители, които вярват на подобни твърдения,“ обясни тя. - Реклама -

Лекарката добави, че спадът в имунизациите, макар и лек, е устойчив и се наблюдава през годините. Тя подчерта, че целта на медицинските специалисти не е да се създава конфронтация с родителите, а да се постигне по-добра профилактика и по-висока защита за децата и обществото като цяло.

„За всяка област процентът е различен,“ поясни д-р Детелинова и добави, че данните за имунизациите се подават от общопрактикуващите лекари към регионалните здравни инспекции.

Въпреки този спад, в столицата усилията за минимизиране на проблемите дават резултат. „Почти едно на десет семейства би могло да има колебания, но през изминалата година ние нямаме нито един отказ от задължителна ваксина,“ отбеляза тя.

Добрите новини идват с разширяването на имунизационния календар, включващ ваксината срещу варицела и разширено приложение на HPV ваксината. „HPV ваксината вече обхваща по-широка възрастова група при момичетата – от 15 до 18 години, а момчетата също бяха включени,“ каза д-р Детелинова.

Сред най-оспорваните ваксини остава тази срещу морбили, заради спекулации за връзка с аутизъм. „Това са напълно необосновани страхове. Има категорични клинични проучвания и потвърждения от инфекционисти и детски невролози, че такава връзка не съществува,“ подчерта тя.

Доц. Християна Бацелова: България е далеч от сценария с епидемия от морбили като в САЩ

Според доц. Християна Бацелова, България запазва добро ваксинационно покритие, въпреки отчетеното намаление на имунизационния обхват. „Няма данни за драстичен спад в обхвата на ваксинацията срещу морбили и други задължителни заболявания,“ посочи епидемиологът в ефира на „Твоят ден“.

Тя обясни, че процентът от 18% не дава ясна информация дали децата нямат нито една ваксина или им липсва част от имунизационния курс.

„Ако едно дете няма нито една задължителна ваксина, риск за него съществува, особено при пътуване в държави с активно разпространение на морбили, като САЩ,“ предупреди тя.

Въпреки разрастващата се епидемия в САЩ, България продължава да поддържа високо ниво на колективен имунитет, като ваксинационното покритие срещу морбили е около 95%, което осигурява нисък риск от епидемия.

„Морбили остава най-заразното инфекциозно заболяване,“ напомни доц. Бацелова и добави, че заразените деца и възрастни над 18 години боледуват най-тежко.

Как и кога се поставя ваксината срещу морбили

Ваксината срещу морбили осигурява дългосрочна защита и се поставя в две дози – първата на 13-месечна възраст, а втората на 12 години. „Втората доза е необходима, за да се гарантира защита при онези малък процент деца, които не изграждат достатъчен имунитет след първата,“ поясни доц. Бацелова.

Тя добави, че ваксината срещу морбили е съвместима с тази срещу варицела и може да се прилага едновременно с други имунизации.