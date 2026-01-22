Михаил Миков: Проектът на Румен Радев може да приключи 130-годишната история на БСП

„Хората поискаха промяна. Явяването на Румен Радев е за добро„. Това заяви пред БТВ бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

- Реклама -

Той заяви, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е опасност, а реално случващо се, включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков заяви: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.„

По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

„Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото„, каза той.