НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Михаил Миков: Проектът на Румен Радев може да приключи 130-годишната история на БСП

          22 януари 2026 | 09:46 1800
          Снимка: BTV
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Хората поискаха промяна. Явяването на Румен Радев е за добро„. Това заяви пред БТВ бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

          - Реклама -

          Той заяви, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е опасност, а реално случващо се, включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

          На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков заяви: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.

          По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

          Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото„, каза той.

          Хората поискаха промяна. Явяването на Румен Радев е за добро„. Това заяви пред БТВ бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

          - Реклама -

          Той заяви, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е опасност, а реално случващо се, включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

          На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков заяви: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.

          По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

          Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото„, каза той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Ледена епоха“: Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поледица създава сериозни затруднения за автомобили и пешеходци в Русе. Според хидрометеорологичната станция в града, количеството на падналия леден дъжд е 3 л/кв. м....
          Инциденти

          Две земетресения разлюляха България на едно и също място

          Росица Николаева -
          Две земетресения с един и същи епицентър разлюляха България за по-малко от 10 часа. Това сочат данните са на НИГГГ към БАН. Първият трус е от...
          Общество

          Над 25 километра опашка от тирове на ГКПП „Капитан Андреево”

          Дамяна Караджова -
          През последните дни опашките от тирове пред граничния пункт „Капитан Андреево“ достигат над 25 километра
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions