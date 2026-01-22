Председателят на ДПС и лидер на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски проведе среща с представители на младежката организация от Благоевград. Посещението се състоя в сградата на Народното събрание, където гостите имаха възможност да разгледат и така наречения „Музей на Сглобката“, разположен в кабинет 222А.

По време на разговорите младите хора изразиха своята категорична готовност за висока и отговорна активност в кампанията за предстоящите парламентарни избори. Основният акцент в срещата бе настояването им лидерът Делян Пеевски отново да оглави листата на партията в Благоевградския избирателен район.

В отговор на тяхната заявка, Делян Пеевски ги поздрави за последователната подкрепа, която винаги са оказвали на ДПС. Той увери младежите, че могат да разчитат на него и на политическата сила като гарант за тяхното бъдеще и развитие.