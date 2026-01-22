Момче на 16 години пострада при ПТП на пешеходна пътека в Шумен

Момче на 16 години от Шумен е пострадало при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 18:40 часа вчера на бул. „Ришки проход“ в Шумен, в близост до строителна борса. 32-годишен водач на лек автомобил не пропуснал пресичащото по пешеходната пътека момче и го ударил.

Пострадалият младеж е откаран в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на лявата тибия, но животът му не е в опасност.

Водачът е правоспособен, тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.