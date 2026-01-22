НА ЖИВО
          Момче на 16 години пострада при ПТП на пешеходна пътека в Шумен

          22 януари 2026 | 11:53 280
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Момче на 16 години от Шумен е пострадало при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

          Инцидентът е станал около 18:40 часа вчера на бул. „Ришки проход“ в Шумен, в близост до строителна борса. 32-годишен водач на лек автомобил не пропуснал пресичащото по пешеходната пътека момче и го ударил.

          Пострадалият младеж е откаран в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на лявата тибия, но животът му не е в опасност.

          Водачът е правоспособен, тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Ние бяхме лъжици“ – депутатът от ГЕРБ Бранимир Балчев с признание защо партията не е реагирала на машинния вот през 2021 г.

          Екип Евроком -
          Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балчев изрази сериозни съмнения относно сигурността на настоящите машини за гласуване, твърдейки, че те подлежат на манипулация. В интервю пред...
          Политика

          ЦИК тегли жребия за номерата в бюлетината за частичните избори за кметове на 23 януари

          Екип Евроком -
          Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че на 23 януари 2026 г. (петък) ще бъде определен редът на представяне на политическите формации в изборните книжа....
          Крими

          Възрастна жена изгуби спестяванията си в телефонна измама в Перник

          Росица Николаева -
          Възрастна жена от Перник е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията пред БНР. Мъж, представил се за полицейски служител се обадил на телефона...
