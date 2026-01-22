НА ЖИВО
          Над 25 километра опашка от тирове на ГКПП „Капитан Андреево"

          22 януари 2026 | 10:00
          Снимка: БГНЕС
          През последните дни опашките от тирове пред граничния пункт „Капитан Андреево“ достигат над 25 километра, което води до дълго чакане за шофьорите и създава опасност за останалите участници в движението. На много места на автомагистрала „Марица” камионите са разположени в две колони, което оставя само една лента за преминаване на леките коли. Това увеличава риска от инциденти, особено когато тировете маневрират.

          Яни Пейчев, началник на ГКПП „Капитан Андреево“, заяви: „Създали сме организация. Служители на полицията и на „Гранична полиция” регулират движението, за да може всички товарни автомобили, които изчакват за гранична проверка, да бъдат подредени в аварийната лента, за да не пречат на останалите участници в движението и да не се допускат инциденти.“

          По думите на Диана Маркова от Агенция „Митници“, през последното денонощие са обработени около 3000 товарни автомобила. „Само за нощната смяна на изход в посока Турция са пропуснати над 800 тира. Трафикът е изключително интензивен. Такъв беше и преди коледните и новогодишните празници, след това леко се успокои в първите две седмици на януари. Заради протеста на гръцките земеделци отново се усложни трафикът, защото превозвачите пренасочиха маршрутите си през „Капитан Андреево”, обясни тя.

          Пейчев също така сподели, че редовно провежда срещи с турските си колеги от ГКПП „Капъкуле“, за да се урегулират и уеднаквят граничните проверки и от двете страни на границата, като целта е да се осигури по-добра координация и по-бързо преминаване на товарните автомобили.

