Сериозен инцидент с висок обществен отзвук предизвика напрежение във Враца. Майка подаде сигнал за недопустимо отношение към 3-годишното ѝ дете в детска градина, като обвиненията са насочени към педагогически специалист от персонала на заведението.

Според информация, оповестена от агенция BulNews, случаят се разиграва в детска градина „Вълшебница“. Родителят Моника Вълкова твърди, че педагог е залепил устата на малкото дете с тиксо. Майката определя тези действия като проява на физическо и психическо насилие, които създават и потенциален риск за живота на малолетното дете.

Заради тревожната ситуация вече са сезирани компетентните институции. Официална жалба е внесена до директора на детското заведение, както и до социалните служби от отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието (РУО) и Община Враца. Сигналът е препратен и към правораздавателните органи – полицията и прокуратурата, за да бъде извършена пълна проверка на фактите.

В подадената жалба изрично се акцентира върху сериозния риск за здравето на детето вследствие на подобни действия. Въпреки случилото се, Моника Вълкова заявява, че не желае да мести сина си в друга детска градина, тъй като проблемът е конкретен. Тя обаче настоява въпросният педагог да няма никакъв по-нататъшен контакт с детето ѝ, за да се гарантира неговата сигурност и спокойствие.