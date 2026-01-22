НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Напрежение във Враца: Майка обвини учителка, че е залепила с тиксо устата на 3-годишно й дете

          22 януари 2026 | 10:56 460
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Сериозен инцидент с висок обществен отзвук предизвика напрежение във Враца. Майка подаде сигнал за недопустимо отношение към 3-годишното ѝ дете в детска градина, като обвиненията са насочени към педагогически специалист от персонала на заведението.

          - Реклама -

          Според информация, оповестена от агенция BulNews, случаят се разиграва в детска градина „Вълшебница“. Родителят Моника Вълкова твърди, че педагог е залепил устата на малкото дете с тиксо. Майката определя тези действия като проява на физическо и психическо насилие, които създават и потенциален риск за живота на малолетното дете.

          Заради тревожната ситуация вече са сезирани компетентните институции. Официална жалба е внесена до директора на детското заведение, както и до социалните служби от отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието (РУО) и Община Враца. Сигналът е препратен и към правораздавателните органи – полицията и прокуратурата, за да бъде извършена пълна проверка на фактите.

          В подадената жалба изрично се акцентира върху сериозния риск за здравето на детето вследствие на подобни действия. Въпреки случилото се, Моника Вълкова заявява, че не желае да мести сина си в друга детска градина, тъй като проблемът е конкретен. Тя обаче настоява въпросният педагог да няма никакъв по-нататъшен контакт с детето ѝ, за да се гарантира неговата сигурност и спокойствие.

          Сериозен инцидент с висок обществен отзвук предизвика напрежение във Враца. Майка подаде сигнал за недопустимо отношение към 3-годишното ѝ дете в детска градина, като обвиненията са насочени към педагогически специалист от персонала на заведението.

          - Реклама -

          Според информация, оповестена от агенция BulNews, случаят се разиграва в детска градина „Вълшебница“. Родителят Моника Вълкова твърди, че педагог е залепил устата на малкото дете с тиксо. Майката определя тези действия като проява на физическо и психическо насилие, които създават и потенциален риск за живота на малолетното дете.

          Заради тревожната ситуация вече са сезирани компетентните институции. Официална жалба е внесена до директора на детското заведение, както и до социалните служби от отдел „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието (РУО) и Община Враца. Сигналът е препратен и към правораздавателните органи – полицията и прокуратурата, за да бъде извършена пълна проверка на фактите.

          В подадената жалба изрично се акцентира върху сериозния риск за здравето на детето вследствие на подобни действия. Въпреки случилото се, Моника Вълкова заявява, че не желае да мести сина си в друга детска градина, тъй като проблемът е конкретен. Тя обаче настоява въпросният педагог да няма никакъв по-нататъшен контакт с детето ѝ, за да се гарантира неговата сигурност и спокойствие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рязко увеличение на тол таксите от 1 март

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подготвя значително увеличение на тол таксите
          Политика

          Костадинов: Призоваваме да бъде разгледан законопроектът ни за удължаване на паралелното използване на лева и еврото

          Росица Николаева -
          От "Възраждане" призоваха в декларация максимално бързо да бъде разгледан законопроектът им за удължаване на паралелното използване на лева и еврото. Само след малко повече...
          Инциденти

          Скандал на Държавното първенство по борба в Сливен: Майка на борец скубала съдийка

          Дамяна Караджова -
          Напрежение и агресивни прояви разтърсиха финалите на Държавното първенство по борба в Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions