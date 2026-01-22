Неизвестен откри стрелба в австралийски град, има убити, той е на свобода

В град Лейк Карджелиго, разположен в щата Нов Южен Уелс, Австралия, неизвестен извършител откри огън по хора, като в резултат на нападението трима души загинаха, съобщават световните агенции. Нападателят все още е на свобода. Започнало е разследване на случая.

„Три души загинаха при стрелба в град Лейк Карджелиго, стрелецът все още е на свобода,“ — съобщава австралийската телевизия ABC. - Реклама -

Подробности за инцидента и реакцията на полицията

Нападението се е случило в четвъртък, 22 януари, около 16:40 часа местно време (07:40 българско време) на Уокър-Стрийт. Вследствие на стрелбата загинаха две жени и един мъж. Друг мъж беше хоспитализиран в тежко, но стабилно състояние.

Полицията е поставила кордон на мястото на инцидента и е започнала разследване на обстоятелствата. Във връзка с това правоохранителните органи призоваха жителите на града да остават вкъщи, ако е възможно.

Разследването продължава, а полицията отправя апел към местните жители да предоставят всяка информация, която може да помогне за залавянето на престъпника.