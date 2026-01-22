НА ЖИВО
          Неизвестен откри стрелба в австралийски град, има убити, той е на свобода

          22 януари 2026 | 10:37
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В град Лейк Карджелиго, разположен в щата Нов Южен Уелс, Австралия, неизвестен извършител откри огън по хора, като в резултат на нападението трима души загинаха, съобщават световните агенции. Нападателят все още е на свобода. Започнало е разследване на случая.

          „Три души загинаха при стрелба в град Лейк Карджелиго, стрелецът все още е на свобода,“ — съобщава австралийската телевизия ABC.

          Подробности за инцидента и реакцията на полицията

          Нападението се е случило в четвъртък, 22 януари, около 16:40 часа местно време (07:40 българско време) на Уокър-Стрийт. Вследствие на стрелбата загинаха две жени и един мъж. Друг мъж беше хоспитализиран в тежко, но стабилно състояние.

          Полицията е поставила кордон на мястото на инцидента и е започнала разследване на обстоятелствата. Във връзка с това правоохранителните органи призоваха жителите на града да остават вкъщи, ако е възможно.

          Разследването продължава, а полицията отправя апел към местните жители да предоставят всяка информация, която може да помогне за залавянето на престъпника.

