НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Невероятна находка: Откриха най-старото пещерно изкуство в света на изненадващо място

          22 януари 2026 | 14:54 560
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Археолози са открили рисунка, която се смята за най-старото известно пещерно изкуство в света – шаблон на ръка, датиран отпреди поне 67 800 години, във варовикова пещера на остров Сулавеси в Индонезия, сочи проучване, публикувано в списание „Нейчър“ и цитирано от Синхуа.

          „Откритието е направено от международен изследователски екип, включващ индонезийски и австралийски археолози.“

          - Реклама -

          Произведението на изкуството е намерено в пещерата Лянг Метандуно на остров Муна, част от карстовия пейзаж на Сулавеси. Изследователите са използвали ураново датиране, за да анализират микроскопични минерални слоеве, образували се върху и под рисунката, и са установили минималната ѝ възраст, която надвишава предишните открития на скално изкуство в региона с повече от 15 000 години.

          Проучването предполага, че пещерата е била използвана за художествена дейност през продължителен период от време, като рисунките са пресъздавани многократно в продължение на поне 35 000 години.

          ОТКРИХА ЗЪБ НА ПЕЩЕРЕН ЧОВЕК ОТКРИХА ЗЪБ НА ПЕЩЕРЕН ЧОВЕК

          Учените посочват, че откритията предоставят важни доказателства за разбирането на ранната човешка миграция в праисторическия континент Сахул – древна земна маса, която някога е свързвала Австралия, Нова Гвинея и Тасмания. Екипът смята, че художниците от Сулавеси са били тясно свързани с предците на коренното население на Австралия, което подкрепя теориите, че съвременните хора може да са достигнали Сахул преди поне 65 000 години.

          Шаблонът на ръката се счита за уникален в световен мащаб, като контурите на пръстите му са умишлено стеснени след създаването му, което вероятно има символично или културно значение.

          Reuters: Най-ранните свидетелства за съвременните хора в Европа са открити в българска пещера (ВИДЕО) Reuters: Най-ранните свидетелства за съвременните хора в Европа са открити в българска пещера (ВИДЕО)

          Археолози са открили рисунка, която се смята за най-старото известно пещерно изкуство в света – шаблон на ръка, датиран отпреди поне 67 800 години, във варовикова пещера на остров Сулавеси в Индонезия, сочи проучване, публикувано в списание „Нейчър“ и цитирано от Синхуа.

          „Откритието е направено от международен изследователски екип, включващ индонезийски и австралийски археолози.“

          - Реклама -

          Произведението на изкуството е намерено в пещерата Лянг Метандуно на остров Муна, част от карстовия пейзаж на Сулавеси. Изследователите са използвали ураново датиране, за да анализират микроскопични минерални слоеве, образували се върху и под рисунката, и са установили минималната ѝ възраст, която надвишава предишните открития на скално изкуство в региона с повече от 15 000 години.

          Проучването предполага, че пещерата е била използвана за художествена дейност през продължителен период от време, като рисунките са пресъздавани многократно в продължение на поне 35 000 години.

          ОТКРИХА ЗЪБ НА ПЕЩЕРЕН ЧОВЕК ОТКРИХА ЗЪБ НА ПЕЩЕРЕН ЧОВЕК

          Учените посочват, че откритията предоставят важни доказателства за разбирането на ранната човешка миграция в праисторическия континент Сахул – древна земна маса, която някога е свързвала Австралия, Нова Гвинея и Тасмания. Екипът смята, че художниците от Сулавеси са били тясно свързани с предците на коренното население на Австралия, което подкрепя теориите, че съвременните хора може да са достигнали Сахул преди поне 65 000 години.

          Шаблонът на ръката се счита за уникален в световен мащаб, като контурите на пръстите му са умишлено стеснени след създаването му, което вероятно има символично или културно значение.

          Reuters: Най-ранните свидетелства за съвременните хора в Европа са открити в българска пещера (ВИДЕО) Reuters: Най-ранните свидетелства за съвременните хора в Европа са открити в българска пещера (ВИДЕО)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Деница Сачева: Правителството ще поиска ратификация от НС на присъединяването ни към Съвета за мир 

          Росица Николаева -
          Вчера е имало заседание, на което е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини днес към Съвета за мир. След като...
          Политика

          Тръмп заплаши Европа с „голям ответен удар“

          Пола Жекова -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към европейските държави относно управлението на техните активи в американски ценни книжа. Държавният глава на...
          България

          Проф. Михаил Мирчев пред Евроком: Радев има амбиция за абсолютно мнозинство. Европа е пред „точка на пречупване“ след Давос (аудио)

          Екип Евроком -
          Политическата обстановка в България е изправена пред нови предизвикателства на фона на заявките за влизане на президента Румен Радев в реалната партийна политика. Според...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions