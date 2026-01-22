Депутатът от ГЕРБ Бранимир Балчев изрази сериозни съмнения относно сигурността на настоящите машини за гласуване, твърдейки, че те подлежат на манипулация. В интервю пред журналиста Златина Петкова, народният представител аргументира необходимостта от въвеждане на нови сканиращи устройства и строг контрол върху изборния софтуер, като направи паралел и с опита си в хазартния бизнес.

По думите на Балчев, по време на обсъжданията в комисия във връзка с Изборния кодекс, специалисти са потвърдили хипотезата за уязвимост на устройствата. Той цитира експерти, включително Божидар Божанов и представители на „Възраждане“, които според него са признали теоретичната възможност за намеса.

„Да, може да са манипулирани машините, но било много скъпо“, предаде думите на опонентите си Балчев, като допълни, че не е необходимо да се манипулират всички устройства, а само тези в ключови секции. Според него проблемът се корени в собствеността на софтуера: „Понеже софтуерът не е наш, тоест ние ги наемаме тия машини, софтуерът е на частни лица или частни дружества, много лесно е да купиш директно този ключ… който дава възможност да влезеш в машината и да манипулираш“.

Признание за изборите през 2021 година

На въпрос защо ГЕРБ не са оспорили изцяло машинния вот, въведен през 2021 година, и не са подали жалби тогава, Бранимир Балчев направи любопитно признание, използвайки метафора.

„Ние бяхме лъжици“, заяви депутатът и поясни: „Просто не знаехме какво може да се случи. Смятахме, че софтуерът е защитен, че не може да се пипа, обаче се случи“. Според него съществуват доказателства, че „всеки трети глас“ е можело да бъде отчитан за определена политическа формация.

Човешкият фактор и „лъжиците“

Дискусията засегна и темата за недействителните бюлетини и грешките при ръчното броене. Балчев призна, че човешкият фактор е проблемен, особено при по-слабо образовани членове на комисии, но решението според него е в по-добрия контрол от страна на партийните представители. Той подчерта, че около милион и половина българи нямат доверие на машините и предпочитат хартията.

„Купуването на гласове няма нищо общо. Дали ще го купиш на машина и дали ще го купиш на това, аз съм твърдо против купуването на гласове“, коментира той съмненията, че хартиеният вот улеснява изборната търговия.

Паралел с хазартния бизнес

В хода на разговора бе повдигнат въпросът за личния бизнес на депутата в сферата на хазарта и сигурността на игралните автомати. Балчев потвърди, че има такъв бизнес и използва опита си като аргумент за нуждата от по-добра защита на вота.

„Имам такъв бизнес, да, познавам го и затова казвам, че тези машини имат достатъчно добра застраховка, тъй като производителят на тези машини няма интерес някой да го хакне“, заяви той, сравнявайки ги с машините за гласуване, които според него са по-уязвими, защото „производителят няма да даде кода на кой да е“.

Новите скенери и държавният софтуер

Решението, което ГЕРБ предлага, е въвеждането на сканиращи устройства, които да заменят сегашните машини, но при строго определени условия. Балчев разясни, че са изготвени 10 конкретни изисквания към бъдещите изпълнители.

Ключовото условие е държавата да притежава правата върху кода. „Машините трябва да гарантират софтуера, трябва да бъде собственост на държавата, той трябва да се държи от едно упълномощено лице, което да отговаря за него и да, след проверка от международен аудит, да бъде установено, че там не може по никакъв начин, ако нямаш кода, да влезеш и да го манипулираш“, категоричен бе депутатът.

Относно вероятността тези промени да не влязат в сила за предстоящите избори поради липса на време, Балчев допусна възможността за използване на старите машини само като „принтери“, чийто протокол няма да има значение при броенето, а ще се разчита на физическото преброяване на разписките.