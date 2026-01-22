Новак Джокович докосва рекорд след лекция срещу италианец

Новак Джокович се класира за третия кръг на Australian Open, след като записа убедителна победа над Франческо Маестрели. Десеткратният шампион в Мелбърн се наложи с 6-3, 6-2, 6-2 и продължава без затруднения похода си в турнира.

- Реклама -

38-годишният сърбин показа отлична форма в едва втория си официален мач от ноември насам. Той контролираше разиграванията от основната линия и приключи срещата с впечатляваща ефективност на сервис – 86 процента спечелени точки на първи начален удар (43 от 50).

Единственият по-напрегнат момент за Джокович дойде в началото на втория сет, когато допусна възможности за пробив, но Маестрели не успя да се възползва. След това световният №1 не остави съмнения в превъзходството си.

Сръбският тенисист е само на една победа от историческо постижение. При успех в следващия кръг той ще стане първият играч с 400 победи в турнири от Големия шлем.

Следващият съперник на Джокович ще бъде Ботик ван де Зандсхулп. Нидерландецът отстрани Цзюнчън Шан от Китай със 7-6(6), 6-2, 6-3.

Към третия кръг продължава и Бен Шелтън. Поставеният под №8 американец, полуфиналист от миналия сезон, елиминира квалификанта и представител на домакините Дейн Суийни с 6-3, 6-2, 6-2 за 102 минути. Шелтън реализира 19 аса, не допусна нито една точка за пробив и завърши с 38 печеливши удара срещу 17 за своя съперник.

В следващата фаза Шелтън ще играе срещу №30 в схемата Валантен Вашро от Монако. Той постигна най-доброто си класиране в турнирите от Големия шлем, след като победи австралиеца Ринки Хиджиката, участващ с „уайлд кард“, с 6-1, 6-3, 4-6, 6-2.