Новият световен ред: Тръмп учреди Съвет за мир, Желязков представлява България

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално подписа в Давос хартата на новата структура, наречена „Съвет за мир“, която той представя като инициатива за разрешаване на международни конфликти. Това стана по време на церемония, на която Тръмп беше домакин, и която събра представители на няколко международни лидери.

Официалното начало на съвета

Прессекретарят на Белия дом, Каролайн Ливит, обяви, че хартата вече е в пълна сила и „Съветът за мир“ вече е официална международна организация. Тръмп откри събитието с реч, която основно засяга вътрешната политика на САЩ, като се похвали с икономическия растеж на страната в присъствието на по-малко от 20 държави.

„Имаме силен мандат у дома. Икономиката на САЩ процъфтява. Когато Америка процъфтява, целият свят процъфтява“, заяви той.

Оптимизъм по външнополитическите въпроси

Тръмп също така изрази оптимизъм относно външната политика на САЩ, твърдейки, че светът е „по-мирен“ по време на неговото управление. Той увери, че „Съветът за мир“ вече е започнал работа и функционира „отлично“. Основната цел на инициативата е да допринесе за постигането на траен мир, включително в Ивицата Газа.

„Имаме малки огнища на напрежение, които ще бъдат потушени, но те са малки“, каза Тръмп и добави, че войната на Израел в Газа „на практика е към края си“.

Остри думи към „Хамас“

Президентът също отправи остри предупреждения към членовете на „Хамас“, описвайки ги като хора, „родени с пушки в ръцете си“ и заяви, че групировката трябва да се разоръжи съгласно условията на примирието.

„Те трябва да се откажат от оръжията си. Ако не го направят, това ще бъде краят им“, подчерта Тръмп.

Състав на „Съвета за мир“

Сред присъстващите на церемонията бяха българският премиер в оставка Росен Желязков, президентът на Косово Вьоса Османи, унгарският министър-председател Виктор Орбан и турският министър на външните работи Хакан Фидан. Въпреки участието на тези лидери, официални представители на водещи западноевропейски съюзници на САЩ като Франция и Германия отсъстваха от събитието.

Тръмп похвали състава на съвета, като заяви, че не вижда нито един човек, когото не харесва в групата.

„Харесвам тази група. Харесвам всеки един от тях. Обикновено има двама или трима, които не харесвам, но тук не виждам такива“, заяви Тръмп.

Критика към ООН

Президентът на САЩ посочи, че съветът трябва да работи в сътрудничество с ООН, въпреки критиките му към организацията. Той заяви, че ООН има огромен потенциал, но не го използва ефективно, а самият той не е разчитал на нейното посредничество при разрешаване на конфликти.

Мир в Близкия изток и войната в Украйна

Тръмп повтори твърдението си, че има „мир в Близкия изток“ и че е сложил край на осем войни. Той също така коментира, че войната в Украйна е била „най-трудният конфликт“ и добави, че броят на жертвите за миналия месец е 29 000 души, предимно войници.

Финансови реакции на пазарите

Тонът на Тръмп в Давос доведе до положителни реакции на финансовите пазари. Европейските борси отчетоха ръст, а фючърсите на основните американски индекси също се покачиха. Паневропейският индекс STOXX Europe 600 нарасна с 1,2%, а индексът OMX Copenhagen 20 се повиши с 2,3%.

„Срещата на Тръмп“ като пример за стратегия

Анализаторите отбелязаха, че пазарите са се възползвали от новия по-помирителен тон на Тръмп, определяйки ситуацията като класически пример за стратегията на президента, която често включва „обратен завой“.