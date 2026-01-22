Новият световен ред: Тръмп учреди Съвет за мир, Желязков представлява България

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално подписа в Давос хартата на новата структура, наречена „Съвет за мир“, която той представя като инициатива за разрешаване на международни конфликти. Това стана по време на церемония, на която Тръмп беше домакин, и която събра представители на няколко международни лидери.
Официалното начало на съвета
Прессекретарят на Белия дом, Каролайн Ливит, обяви, че хартата вече е в пълна сила и „Съветът за мир“ вече е официална международна организация. Тръмп откри събитието с реч, която основно засяга вътрешната политика на САЩ, като се похвали с икономическия растеж на страната в присъствието на по-малко от 20 държави.
Оптимизъм по външнополитическите въпроси
Тръмп също така изрази оптимизъм относно външната политика на САЩ, твърдейки, че светът е „по-мирен“ по време на неговото управление. Той увери, че „Съветът за мир“ вече е започнал работа и функционира „отлично“. Основната цел на инициативата е да допринесе за постигането на траен мир, включително в Ивицата Газа.
Остри думи към „Хамас“
Президентът също отправи остри предупреждения към членовете на „Хамас“, описвайки ги като хора, „родени с пушки в ръцете си“ и заяви, че групировката трябва да се разоръжи съгласно условията на примирието.
Състав на „Съвета за мир“
Сред присъстващите на церемонията бяха българският премиер в оставка Росен Желязков, президентът на Косово Вьоса Османи, унгарският министър-председател Виктор Орбан и турският министър на външните работи Хакан Фидан. Въпреки участието на тези лидери, официални представители на водещи западноевропейски съюзници на САЩ като Франция и Германия отсъстваха от събитието.
Тръмп похвали състава на съвета, като заяви, че не вижда нито един човек, когото не харесва в групата.
Критика към ООН
Президентът на САЩ посочи, че съветът трябва да работи в сътрудничество с ООН, въпреки критиките му към организацията. Той заяви, че ООН има огромен потенциал, но не го използва ефективно, а самият той не е разчитал на нейното посредничество при разрешаване на конфликти.
Мир в Близкия изток и войната в Украйна
Тръмп повтори твърдението си, че има „мир в Близкия изток“ и че е сложил край на осем войни. Той също така коментира, че войната в Украйна е била „най-трудният конфликт“ и добави, че броят на жертвите за миналия месец е 29 000 души, предимно войници.
Финансови реакции на пазарите
Тонът на Тръмп в Давос доведе до положителни реакции на финансовите пазари. Европейските борси отчетоха ръст, а фючърсите на основните американски индекси също се покачиха. Паневропейският индекс STOXX Europe 600 нарасна с 1,2%, а индексът OMX Copenhagen 20 се повиши с 2,3%.
„Срещата на Тръмп“ като пример за стратегия
Анализаторите отбелязаха, че пазарите са се възползвали от новия по-помирителен тон на Тръмп, определяйки ситуацията като класически пример за стратегията на президента, която често включва „обратен завой“.