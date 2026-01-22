НА ЖИВО
          НС започна със скандал! Опозицията вика „Оставка“, дадоха 10 минути почивка

          22 януари 2026 | 09:48 1500
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Със скандал започна днешното пленарно заседание на НС. То стартира работа с първа точка от дневния ред , а именно разглеждане на промените в ИК и предложението на правната комисия да се въведат сканиращи устройства за следващите предсрочни парламентарни избори. ОТ ПП-ДБ поискаха проверка на кворума. След като се разбра, че в залата няма нужния брой присъстващи, за да започне обсъждането на законопроекта, председателстващият парламента д-р Костадин Ангелов даде неограничено време, за да може народните избраници да влязат в залата и да отчетат присъствие. Опозицията изчака малко, след което започна да скандира: „Времето“ и „Оставка“. Това наложи Ангелов да даде 10 минути почивка, да се обезпечи кворум и парламентът да започне обсъжданията.

