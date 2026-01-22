Ню Йорк Никс с рекордна победа, допускайки само 66 точки

Ню Йорк Никс записа най-изразителната победа в историята на клуба, след като разгроми Бруклин Нетс със 120:66 в мач от редовния сезон на НБА.
Градското дерби в „Медисън Скуеър Гардън“ премина изцяло под диктовката на домакините, които спечелиха и четирите части на двубоя. Нетс успяха да отбележат 20 или повече точки само в първата четвърт, но и тя бе загубена убедително с 20:38.
Предишният рекорд на Никс за най-голяма победа беше с разлика от 48 точки. В хода на срещата срещу Бруклин авансът на нюйоркчани достигна 59 точки при 120:61, преди гостите да реализират последните пет точки в мача.
Най-резултатен за победителите бе Джейлън Брънсън с 20 точки, а Ландри Шамет се включи силно от пейката с 18.
В друг мач от програмата Оклахома Сити Тъндър се наложи убедително като гост на Милуоки Бъкс със 122:102. Шей Гилджъс-Алекзандър наниза 40 точки.
Тъндър доминираха през цялата среща и влязоха в последната четвърт с комфортна преднина от 22 точки (99:77), която запазиха без затруднения до финалната сирена. Милуоки отново не успя да покаже конкурентна игра и продължава колебливото си представяне.
За Бъкс Янис Адетокунбо завърши с 19 точки, 14 борби и 7 асистенции, а Боби Портис и Ей Джей Грийн добавиха по 15 точки.
Останалите резултати от изминалатна нощ:
Шарлът – Кливланд 87:94
Бостън – Индиана 119:104
Мемфис – Атланта 122:124
Ню Орлиънс – Детройт 104:112
Милуоки – Оклахома Сити 102:122
Сакраменто – Торонто 109:122