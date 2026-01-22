Ню Йорк Никс с рекордна победа, допускайки само 66 точки

Ню Йорк Никс записа най-изразителната победа в историята на клуба, след като разгроми Бруклин Нетс със 120:66 в мач от редовния сезон на НБА.

- Реклама -

Градското дерби в „Медисън Скуеър Гардън“ премина изцяло под диктовката на домакините, които спечелиха и четирите части на двубоя. Нетс успяха да отбележат 20 или повече точки само в първата четвърт, но и тя бе загубена убедително с 20:38.

Предишният рекорд на Никс за най-голяма победа беше с разлика от 48 точки. В хода на срещата срещу Бруклин авансът на нюйоркчани достигна 59 точки при 120:61, преди гостите да реализират последните пет точки в мача.

Най-резултатен за победителите бе Джейлън Брънсън с 20 точки, а Ландри Шамет се включи силно от пейката с 18.

В друг мач от програмата Оклахома Сити Тъндър се наложи убедително като гост на Милуоки Бъкс със 122:102. Шей Гилджъс-Алекзандър наниза 40 точки.

Тъндър доминираха през цялата среща и влязоха в последната четвърт с комфортна преднина от 22 точки (99:77), която запазиха без затруднения до финалната сирена. Милуоки отново не успя да покаже конкурентна игра и продължава колебливото си представяне.

За Бъкс Янис Адетокунбо завърши с 19 точки, 14 борби и 7 асистенции, а Боби Портис и Ей Джей Грийн добавиха по 15 точки.

Останалите резултати от изминалатна нощ:

Шарлът – Кливланд 87:94

Бостън – Индиана 119:104

Мемфис – Атланта 122:124

Ню Орлиънс – Детройт 104:112

Милуоки – Оклахома Сити 102:122

Сакраменто – Торонто 109:122