      четвъртък, 22.01.26
          Нюкасъл победи ПСВ и си гарантира плейофи

          В момента "свраките" дори са в топ 8, но в последния кръг ги чака гостуване на европейския шампион Пари Сен Жермен

          22 януари 2026 | 00:38 70
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нюкасъл си гарантира класиране минимум за плейофите на Шампионската лига след убедителна победа с 3:0 над ПСВ Айндховен на „Сейнт Джеймсис Парк“. В момента „свраките“ дори са в топ 8, но в последния кръг ги чака гостуване на европейския шампион Пари Сен Жермен.

          Отборът на Еди Хау стартира на висока скорост, а съперникът му не издържа на натиска и направи поредица от грешки. В осмата минута Йоан Уиса откри резултата с първия си гол в Шампионската лига. Вратарят на гостите Матей Коварж прати топката на крака на Бруно Гимараеш, а той бързо изведе Жоелинтон. Той пусна към непокрития Уиса, който технично прехвърли стража.

          След половин час игра Уиса асистира за втория гол в мача. Той се възползва от грешка на Гасиоровски и пусна към Антъни Гордън, за когото не бе проблем да прати топката в мрежата. Нюкасъл стигна до трети гол в 65-ата минута, когато Харви Барнс се разписа. Единствената лоша новина за домакините бе контузията на Бруно Гимараеш, който бе сменен в края на първото полувреме.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Атлетик Билбао сътвори страхотен обрат срещу Аталанта

          Станимир Бакалов -
          Атлетик Билбао надигра домакина Аталанта с 3:2 в седмия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Джанлука Скамака откри за баските в 16-ата минута, благодарение...
          Спорт

          Кайседо донесе успеха на Челси над Пафос

          Станимир Бакалов -
          Челси стигна до минимален успех с 1:0 над дебютанта в Шампионската лига Пафос в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. "Сините"...
          Спорт

          Байерн с рутинна победа

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен спечели с рутинното 2:0 домакинството си на Юнион Сен-Жилоа в седми кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двата гола на Хари...
