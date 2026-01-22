НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Стана ясно кога Радев напуска „Дондуков“ 2

          22 януари 2026 | 15:22
          Снимка: БГНЕС
          На 23 януари, петък,от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста, съобщиха от „Дондуков“ 2.

          Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

