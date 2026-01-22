НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          От последните минути: НАБУ обискира още една ключова фигура в Украйна

          22 януари 2026 | 14:03 840
          НАБУ
          НАБУ
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В четвъртък Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) проведе обиски при временно изпълняващия длъжността председател на Държавната погранична служба (ГПСУ) Валерий Вавринюк, съобщи депутатът от Върховната Рада Алексей Гончаренко.

          „НАБУ също така проведе обиски и при временния председател на ГПСУ Валерий Вавринюк. Очакваме повече информация по този въпрос“, — написа Гончаренко в своя Telegram канал, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -
          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          По-рано през деня изданието „Украинска правда“ съобщи със сигурност от източници в правоохранителните органи, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) провеждат обиски при бившия ръководител на ГПСУ Сергей Дейнеко по дело за контрабанда на цигари.

          Относно тази ситуация беше съобщено, че НАБУ продължава разследването по делото, но допълнителна информация към момента не е постъпила.

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев

          В четвъртък Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) проведе обиски при временно изпълняващия длъжността председател на Държавната погранична служба (ГПСУ) Валерий Вавринюк, съобщи депутатът от Върховната Рада Алексей Гончаренко.

          „НАБУ също така проведе обиски и при временния председател на ГПСУ Валерий Вавринюк. Очакваме повече информация по този въпрос“, — написа Гончаренко в своя Telegram канал, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -
          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          По-рано през деня изданието „Украинска правда“ съобщи със сигурност от източници в правоохранителните органи, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) провеждат обиски при бившия ръководител на ГПСУ Сергей Дейнеко по дело за контрабанда на цигари.

          Относно тази ситуация беше съобщено, че НАБУ продължава разследването по делото, но допълнителна информация към момента не е постъпила.

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Александър Вучич: Европа и САЩ няма да действат винаги в синхрон, Сърбия засвидетелства уважение към Тръмп

          Георги Петров -
          Сръбският президент Александър Вучич направи ключов коментар относно бъдещето на трансатлантическите отношения и мястото на Сърбия в променящата се геополитическа карта. Държавният глава изрази...
          Инциденти

          ПОРЕДНА КАТАСТРОФА: Влак се сблъска с кран в Испания, има ранени

          Никола Павлов -
          Трима души са леко ранени при инцидент в Картахена (Мурсия), когато теснолинейка се е сблъскала с кран, който е навлязъл в релсите. Влакът е...
          Правосъдие

          ЕП настоява за тежки санкции срещу Иран и обявяване на Гвардейския корпус за терористична организация

          Георги Петров -
          Европейският парламент прие категорична резолюция, с която остро осъжда бруталните репресии срещу гражданското общество в Иран и изразява пълната си солидарност с протестното движение...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions