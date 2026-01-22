От последните минути: НАБУ обискира още една ключова фигура в Украйна

В четвъртък Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) проведе обиски при временно изпълняващия длъжността председател на Държавната погранична служба (ГПСУ) Валерий Вавринюк, съобщи депутатът от Върховната Рада Алексей Гончаренко.

„НАБУ също така проведе обиски и при временния председател на ГПСУ Валерий Вавринюк. Очакваме повече информация по този въпрос", — написа Гончаренко в своя Telegram канал, цитиран от РИА Новости.

По-рано през деня изданието „Украинска правда“ съобщи със сигурност от източници в правоохранителните органи, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) провеждат обиски при бившия ръководител на ГПСУ Сергей Дейнеко по дело за контрабанда на цигари.

Относно тази ситуация беше съобщено, че НАБУ продължава разследването по делото, но допълнителна информация към момента не е постъпила.