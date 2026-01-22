26-годишната Ана Гарсия, една от оцелелите при тежката железопътна катастрофа в Кордоба, отправи емоционален призив към обществеността в социалните мрежи. Младата жена, която е пътувала със сестра си по време на инцидента, помоли хората да проявят съчувствие и да преустановят неуместните шеги по адрес на изчезналото ѝ куче Боро.
Maravillosa Ana García, voz firme en defensa de los animales. Nos recuerda que la vida animal importa, que nuestras mascotas son familia .— Silvia de Carrión (@SilviadCarrion) January 20, 2026
No es justo permitir que los perros mueran por salvarnos mientras se les niega el rescate y la protección.
#Boro #Adamuz pic.twitter.com/PCwd9lRFeL
Във видео обръщение, публикувано в платформата Инстаграм, Гарсия сподели, че домашният ѝ любимец все още е в неизвестност. Въпреки травмиращото преживяване от катастрофата, тя и семейството ѝ продължават активното търсене на четириногото. Ситуацията обаче се усложнява допълнително от вълна от подигравки и фалшиви сигнали, които тя получава.
Ана апелира към сънародниците си да спрат да омаловажават усилията за намирането на Боро. Тя подчерта, че подаването на невярна информация, че кучето е намерено, създава единствено празни надежди и причинява допълнителна болка в момент, който и без това е изключително труден за близките ѝ.
„Благодарни сме за вниманието, но все още няма новини. Когато имаме такива, ще разберете. Благодаря много“, заяви лаконично, но ясно младата жена във видеото, надявайки се молбата ѝ за човечност да бъде чута.
Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5— Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026