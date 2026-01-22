НА ЖИВО
      четвъртък, 22.01.26
          Оцеляла от влаковата катастрофа в Кордоба с емоционален призив: Спрете подигравките за изчезналото ми куче

          22 януари 2026 | 13:06
          26-годишната Ана Гарсия, една от оцелелите при тежката железопътна катастрофа в Кордоба, отправи емоционален призив към обществеността в социалните мрежи. Младата жена, която е пътувала със сестра си по време на инцидента, помоли хората да проявят съчувствие и да преустановят неуместните шеги по адрес на изчезналото ѝ куче Боро.

          Във видео обръщение, публикувано в платформата Инстаграм, Гарсия сподели, че домашният ѝ любимец все още е в неизвестност. Въпреки травмиращото преживяване от катастрофата, тя и семейството ѝ продължават активното търсене на четириногото. Ситуацията обаче се усложнява допълнително от вълна от подигравки и фалшиви сигнали, които тя получава.

          Ана апелира към сънародниците си да спрат да омаловажават усилията за намирането на Боро. Тя подчерта, че подаването на невярна информация, че кучето е намерено, създава единствено празни надежди и причинява допълнителна болка в момент, който и без това е изключително труден за близките ѝ.

          „Благодарни сме за вниманието, но все още няма новини. Когато имаме такива, ще разберете. Благодаря много“, заяви лаконично, но ясно младата жена във видеото, надявайки се молбата ѝ за човечност да бъде чута.

