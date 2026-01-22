НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 22.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Пекин: „Китайската заплаха“ за Гренландия е мит и оправдание за егоистични цели

          22 януари 2026 | 12:18 230
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министерството на външните работи на Китай категорично отхвърли твърденията за съществуваща заплаха от страна на Пекин спрямо Гренландия. Официалната позиция на азиатската държава дойде в отговор на изявления от страна на НАТО, според които преговорите със САЩ за арктическия остров имат за цел да гарантира, че Русия и Китай няма да получат достъп до стратегическата територия.

          - Реклама -

          По време на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи тези опасения като неоснователни и политически мотивирани. Той визира директно намерението на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия, описвайки реториката на Вашингтон като претекст.

          „Китай се противопоставя на практиката да се прави от нищо нещо и да се използва Китай като оправдание за една егоистична придобивка“, заяви Го Цзякун пред медиите.

          Напрежението по темата ескалира след коментари на Доналд Тръмп, направени в края на миналата година. Тогава американският държавен глава аргументира интереса на САЩ към острова с присъствието на конкурентни сили в региона.

          „Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме“, бе категоричната позиция на Тръмп.

          Министерството на външните работи на Китай категорично отхвърли твърденията за съществуваща заплаха от страна на Пекин спрямо Гренландия. Официалната позиция на азиатската държава дойде в отговор на изявления от страна на НАТО, според които преговорите със САЩ за арктическия остров имат за цел да гарантира, че Русия и Китай няма да получат достъп до стратегическата територия.

          - Реклама -

          По време на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи тези опасения като неоснователни и политически мотивирани. Той визира директно намерението на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия, описвайки реториката на Вашингтон като претекст.

          „Китай се противопоставя на практиката да се прави от нищо нещо и да се използва Китай като оправдание за една егоистична придобивка“, заяви Го Цзякун пред медиите.

          Напрежението по темата ескалира след коментари на Доналд Тръмп, направени в края на миналата година. Тогава американският държавен глава аргументира интереса на САЩ към острова с присъствието на конкурентни сили в региона.

          „Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме“, бе категоричната позиция на Тръмп.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Фридрих Мерц призова от Давос: Не отписвайте партньорството със САЩ

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц отправи ключово послание към световните лидери по време на Световния икономически форум в Давос, акцентирайки върху устойчивостта на западния съюз....
          Политика

          Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект

          Пола Жекова -
          Южна Корея стана първата държава, в която всеобхватен закон за регулиране на изкуствения интелект влиза изцяло в сила. Той включва конкретни разпоредби срещу т.нар....
          Свят

          Путин намекна за възможност Русия да осигури 1 млрд. долара за членство в Съвета за мир

          Дамяна Караджова -
          Кремъл опроверга твърдението на Доналд Тръмп, че руският президент Владимир Путин
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions