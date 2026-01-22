Министерството на външните работи на Китай категорично отхвърли твърденията за съществуваща заплаха от страна на Пекин спрямо Гренландия. Официалната позиция на азиатската държава дойде в отговор на изявления от страна на НАТО, според които преговорите със САЩ за арктическия остров имат за цел да гарантира, че Русия и Китай няма да получат достъп до стратегическата територия.

По време на пресконференция говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун определи тези опасения като неоснователни и политически мотивирани. Той визира директно намерението на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия, описвайки реториката на Вашингтон като претекст.

„Китай се противопоставя на практиката да се прави от нищо нещо и да се използва Китай като оправдание за една егоистична придобивка“, заяви Го Цзякун пред медиите.

Напрежението по темата ескалира след коментари на Доналд Тръмп, направени в края на миналата година. Тогава американският държавен глава аргументира интереса на САЩ към острова с присъствието на конкурентни сили в региона.

„Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме“, бе категоричната позиция на Тръмп.