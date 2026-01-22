НА ЖИВО
          Полицията в Монтана осуети схема с фалшиви евробанкноти чрез куриерска пратка

          22 януари 2026 | 11:15 190
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Служители на Областната дирекция на МВР в Монтана реализираха успешна операция срещу разпространението на фалшива валута в региона. При полицейските действия са иззети значително количество неистински банкноти, предназначени за вкарване в обращение чрез куриерска доставка.

          Сигналът за готвеното престъпление е постъпил в полицията на 20 януари. Според оперативната информация жител на областта е направил поръчка за фалшиви евробанкноти, като доставката е трябвало да бъде извършена чрез услугите на куриерска фирма. Органите на реда са предприели незабавни мерки за проследяване на пратката и установяване на получателя.

          Акцията е проведена в късния следобед на следващия ден в офис на куриерска компания в град Монтана. Около 16:45 часа служителите на реда са прехвнали пратката в момента на нейното получаване. Задържан е получателят – 36-годишен мъж от село Долно Церовене, община Якимово.

          При огледа на пратката полицаите са открили и иззели 100 броя банкноти с номинал от по 100 евро. Цялото количество задържана валута е изпратено за специализирана експертиза в Българската народна банка (БНБ), където да бъде потвърдена нейната неавтентичност и качество на изработка.

          По случая е образувано досъдебно производство по член 244 от Наказателния кодекс, който третира престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система. Работата по изясняване на произхода на фалшивите пари продължава.

          - Реклама -

