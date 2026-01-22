НА ЖИВО
          ПОРЕДНА КАТАСТРОФА: Влак се сблъска с кран в Испания, има ранени

          22 януари 2026 | 14:20
          Снимка: iStock
          Трима души са леко ранени при инцидент в Картахена (Мурсия), когато теснолинейка се е сблъскала с кран, който е навлязъл в релсите. Влакът е закачил ръката на крана, което е довело до счупване на стъкло, но за щастие не е настъпило дерайлиране. Властите разследват обстоятелствата около инцидента, като пострадалите са получили помощ на място.

          От друга страна, министърът на транспорта, Оскар Пуенте, увери, че се работи за възобновяване на услугите на Rodalies в Каталуния, които са спрени за втори ден заради протест на машинистите. Пуенте изрази разбиране за емоционалното състояние на професионалистите, след като два техни колеги са загинали за няколко дни, но призова за „намаляване на емоционалния натиск“, за да може ситуацията да се „преориентира“.

          Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42 Жертвите на влаковата катастрофа в Южна Испания нараснаха до 42

          „Разбираме емоционалното състояние, но е необходимо да възобновим работата си безопасно, за да не се губят повече дни на обслужване“, посочи министърът.

          Машинистите твърдят, че безопасността не е гарантирана, въпреки че според Пуенте Adif е прегледал цялата инфраструктура в сряда.

          Освен това, тази сутрин бяха възобновени работите в Адамус (Кордоба), за да се изследват и премахнат влаковете, които претърпяха злополука в неделя. В резултат на инцидента загинаха поне 43 души. Властите разследват причините за трагедията, която потресе страната.

          Поредна жп трагедия в Испания: Влак дерайлира край Барселона, машинист загина Поредна жп трагедия в Испания: Влак дерайлира край Барселона, машинист загина

