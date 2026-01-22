НА ЖИВО
          „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест в рамките на 24 часа (ВИДЕО)

          22 януари 2026 | 07:24 130
          Снимка: БГНЕС
          Инициативата „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест за последното денонощие, като демонстрацията ще се проведе пред сградата на Висшия съдебен съвет. Докато вътре на редовно заседание се събира Пленумът на институцията, протестиращите ще изразят своето недоволство.

          Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София – Варна край Велико Търново Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София – Варна край Велико Търново

          Мотивът за недоволството е постът, който в момента заема Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, като искането на протестиращите е той да бъде незабавно сменен. В сряда вечерта, протести и шествия имаше пред съдебните палати в София и още няколко града в страната.

