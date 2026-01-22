Предложение: Учениците и студентите в Бургас да използват градския транспорт неограничено за 1 евро

Предложение на кмета на Бургас Димитър Николов за нова демографска мярка, която ще улесни ежедневието на учениците и студентите в града, е на път да бъде разгледано и гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Мярката, публикувана на официалната интернет страница на съвета, предвижда учениците и студентите да могат да ползват градския транспорт за 1 евро месечно, което ще включва неограничен брой пътувания.

Новата инициатива е част от Програмата за демографско развитие на Община Бургас и има за цел да насърчи активното участие на младите хора в образователния, културния и обществения живот на града. Според докладната записка, мярката ще помогне и за привличането на нови жители и за задържането на млади хора в града.

Данни на Националния статистически институт показват, че Бургас се е утвърдил като привлекателно място за млади хора, като населението му нараства благодарение на положителния механичен прираст и увеличаващия се брой ученици и студенти. За учебната 2025/2026 г. броят на учениците е нараснал с 911, а студентите с 334, което подчертава нуждата от нови инициативи в подкрепа на тяхната мобилност.

Анализът на транспортните услуги в града показва, че около 5 000 ученици от 8ми до 12ти клас ежемесечно използват градския транспорт, като целта на мярката е да се увеличи този брой, като се направи общественият транспорт по-достъпен и привлекателен.

Предложението включва издаването на месечни карти на стойност 1 евро за ученици, студенти и докторанти, което ще включва неограничени пътувания в рамките на месеца. За всяка издадена карта, общинският превозвач „Бургасбус“ ще получава компенсация от 24 лв. (12,27 евро).

Очакванията от мярката са да се осигури финансово облекчение за младите хора, да се насърчи използването на „зелената“ мобилност и да се увеличи ефективността на градския транспорт. В случай на одобрение от Общинския съвет, мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.