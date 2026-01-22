Президентът на Сенегал и двете му красиви съпруги наградиха героите на Африка

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе, който даде почивен ден на цялата страна след триумфа на националния отбор на Купата на Африканските нации, позира с футболния трофей заедно с двете си съпруги.

45-годишният политик прие „лъвовете на Теранга“ в своята резиденция, като беше придружен от двете първи дами на страната. През 2009 г. Фай се жени за Мари Коне, от която има четири деца (три момчета и едно момиче).

Преди три години той се венча за втората си съпруга Абса. Така на 2 април 2024 г., когато Басиру Димайе Файе стана петият президент на Сенегал, страната се сдоби с две първи дами.

Любопитното е, че Мари Коне е родена и възпитана от семейство на християни. От друга страна Абса е мюсюлманка. Запознати твърдят, че двете красиви съпруги на сенегалския президент са от едно и също населено място и отдавна са приятелки.

Докато Мари Коне често придружава съпруга си на международни събития, то Абса предпочита да остане в сянка. Именно затова появата и на двете за снимката с Купата на Африканските нации се приема за голяма изненада във футболния свят.



Не и обаче в Сенегал, където полигамията е законна и религиозно разрешена според исляма, изповядван от повечето сенегалци.



Президентът Файе обяви, че всеки член от отбора, спечелил Купата на африканските нации, ще получи по 100 000 паунда и парцел от 1500 квадратни метра на Петит Кот – живописен участък от пясъчен плаж в Мбур в западната част на страната.