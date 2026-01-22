НА ЖИВО
          Президентът на Сенегал и двете му красиви съпруги наградиха героите на Африка

          Всеки един от тима получава по 100 000 паунда и парцел земя от 1500 квадратни метра

          22 януари 2026 | 16:10 110
          Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе, който даде почивен ден на цялата страна след триумфа на националния отбор на Купата на Африканските нации, позира с футболния трофей заедно с двете си съпруги.

          45-годишният политик прие „лъвовете на Теранга“ в своята резиденция, като беше придружен от двете първи дами на страната. През 2009 г. Фай се жени за Мари Коне, от която има четири деца (три момчета и едно момиче).

          Преди три години той се венча за втората си съпруга Абса. Така на 2 април 2024 г., когато Басиру Димайе Файе стана петият президент на Сенегал, страната се сдоби с две първи дами.

          Любопитното е, че Мари Коне е родена и възпитана от семейство на християни. От друга страна Абса е мюсюлманка. Запознати твърдят, че двете красиви съпруги на сенегалския президент са от едно и също населено място и отдавна са приятелки.

          Докато Мари Коне често придружава съпруга си на международни събития, то Абса предпочита да остане в сянка. Именно затова появата и на двете за снимката с Купата на Африканските нации се приема за голяма изненада  във футболния свят. 

          Не и обаче в Сенегал, където полигамията е законна и религиозно разрешена според исляма, изповядван от повечето сенегалци. 

          Президентът Файе обяви, че всеки член от отбора, спечелил Купата на африканските нации, ще получи по 100 000 паунда и парцел от 1500 квадратни метра на Петит Кот – живописен участък от пясъчен плаж в Мбур в западната част на страната.

