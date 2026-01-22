НА ЖИВО
          Проф. Антоанета Христова: Единствената формация, от която Радев не може да вземе избиратели, е ПП-ДБ

          22 януари 2026 | 18:23 47713
          „Единствената формация, от която Радев не може да вземе избиратели, е ПП-ДБ.“

          Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според проф. Христова този път хората ще отидат до урните, водени от желанието да накажат тези, които не храсват. Тя беше категорична, че изследванията показват, че избирателната активност е по-висока, когато на гласоподавателите им е лесно да упражнят правото си на избор на определена партия.

          „Думата „лесно“ е най-характерната като обяснение за това кога и защо имаме по-висока избирателна активност. Не е случайно, че в повечето стари демокрации формите на гласуване са различни, за да може да се отговори на повечето очаквания на гражданите“, обясни гостенката.

