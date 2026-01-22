Проф. Антоанета Христова: Единствената формация, от която Радев не може да вземе избиратели, е ПП-ДБ

Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според проф. Христова този път хората ще отидат до урните, водени от желанието да накажат тези, които не храсват. Тя беше категорична, че изследванията показват, че избирателната активност е по-висока, когато на гласоподавателите им е лесно да упражнят правото си на избор на определена партия.
