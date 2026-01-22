НА ЖИВО
          Проф. Антоанета Христова: Властта на Пеевски се разпада (ВИДЕО)

          22 януари 2026 | 19:14 560
          INTERVIEW-22.01.-ANTOANETA-HRISTOVA
          Политическата реалност в България претърпя сериозни промени с появата на Румен Радев на активния политически терен и заявката му за партийно строителство. Според политическия психолог проф. Антоанета Христова, процесите на пренареждане на политическите пластове в България са започнали още с подаването на оставката на кабинета. В интервю за Евроком, Христова анализира динамиката и отслабването на властовите центрове в страната.

          Ерозия на властта: Пеевски губи влияние

          Основен акцент в анализа на проф. Христова е постепенното отслабване на влиянието на Делян Пеевски. Според нея той вече не е „човекът, който определя всичко в държавата“, защото ключови фактори започват да се съобразяват с него все по-малко. Този процес е ясен индикатор за края на ерата на Пеевски, което води до несигурност сред хората около него, които вече търсят нови източници на влияние и власт.

          Борисов и опитите за еманципация

          В тази сложна политическа ситуация, Бойко Борисов се опитва да се еманципира от Пеевски и да изгради нов имидж, показвайки се като независим от стария модел. Проф. Христова обаче е скептична относно успеха на този ход, посочвайки, че за Борисов вече е почти невъзможно да избяга от влиянието на Пеевски, което е засегнало политическата стабилност на ГЕРБ.

          Вътрешни конфликти и разпад в други политически сили

          БСП също претърпява сериозни вътрешни сътресения, като партията започва да се разделя на две части – едната се ориентира към Радев, а другата остава верна на Корнелия Нинова. От своя страна, партия „Има такъв народ“ (ИТН) е в състояние на самоубийствено поведение, което проф. Христова сравнява с „автоимунно заболяване“, като прогнозира малка вероятност за преминаване на изборната бариера.

          Подготвени ли са атаките срещу Радев?

          Очакванията за тежка пиар кампания срещу новия политически проект на Радев са големи. Проф. Христова смята, че Радев е подготвен за предстоящите атаки, разчитайки на опита си от осем години във властта и комуникацията със службите. Тя подчертава, че за успеха на този проект ще бъде от решаващо значение логистичният и експертен капацитет на екипа, с който ще работи.

          Коалиции и партньори

          Радев ще търси широко ветрило от партньори в бъдещата си коалиция. Един от възможните му партньори е „Алианс за права и свободи“ (АПС), които са евроориентирани и се позиционират като жертва на Пеевски. Другият логичен партньор е „Продължаваме промяната“ (ПП), които биха били по-отворени за разговори в сравнение с „Демократична България“ (ДБ), която има ценностни резерви към президента.

          Радев и демокрацията

          В заключение проф. Христова оцени политическата активизация на Румен Радев като положителен факт за демокрацията, защото тя ще стимулира висока избирателна активност. Според нея, гражданите, които досега не са участвали в изборите, ще се мотивират да гласуват, за да „изметат“ политическото статукво, като наказателен вот срещу тези, които са управлявали досега.

          Очакванията са, че този процес ще извлече нови избиратели и ще доведе до радикални промени в българската политическа сцена.

