Политическата обстановка в България е изправена пред нови предизвикателства на фона на заявките за влизане на президента Румен Радев в реалната партийна политика. Според политическия анализатор и социолог проф. Михаил Мирчев, държавният глава излиза на сцената с „голяма амбиция да направи голяма партия“ и дори му се внушава, че има електорален шанс за абсолютно мнозинство.

В интервю за „Евроком“ анализаторът направи паралел с исторически събития от близкото минало и коментира глобалните геополитически промени, настъпили след Световния икономически форум в Давос през януари 2026 г.

Политическият казан и амбициите на президента

Според проф. Мирчев целта на новия проект е да измести основните играчи в момента – ГЕРБ и Делян Пеевски, както и да влоши позициите на средните партии. Той отбелязва, че съществува „огромно гражданско очакване“ към президента за партийно-политическо чудо.

„Ако се замисля, правя аналогия с 2001 година, царят да кацне с вертолет от Мадрид, за да спасява България за 800 дни“, коментира професорът.

Въпреки високите очаквания, анализаторът предупреждава, че изграждането на работеща партия изисква много повече от един лидер. По думите му, партията се нуждае от ядро от 5-7 души, висша номенклатура от 200-300 души и още поне 3000 души, които да „завладеят мрежовата и йерархичната структура на държавната машина“.

Проф. Мирчев е категоричен, че антикорупционната реторика вече е „много изтъркана плоча“ и не е достатъчна за успех. „Ако той тръгне по тази линия и ако разчита на това, катастрофата му я предвещавам още в момента“, заяви анализаторът. Според него хората имат нужда от позитивна програма за икономиката и духовното съживяване на страната.

Бъдещето на Европа и посланията от Давос 2026

В международен план проф. Мирчев определи датата 22 януари 2026 г. като „turning point“ (точка на пречупване) към реализъм. Той акцентира върху речта на Доналд Тръмп по време на форума в Давос на 21 януари, която определи като ключова за съдбата на Европа.

Анализаторът цитира тезата на Тръмп към европейските лидери: „Вие от Европа сте свършени, ако не слушате Америка.“

Според интерпретацията на Мирчев, посланието е ясно – Европа трябва да приеме ролята си на периферия на САЩ, за да избегне икономически срив. „Спрете се, върнете се към господството на Америка и слушането на Америка и обслужването на американските стратегически интереси, иначе ви очаква глад и ви очаква студ“, пресъздаде думите на Тръмп професорът.

Хибридният модел за България

По отношение на външнополитическата ориентация на България, проф. Мирчев смята, че бъдещето е в „хибриден политически, геополитически модел“. Той описва президента Радев като подготвен по западни стандарти, но с отворена врата към Изтока.

„Бъдещето на България и бъдещето на президента е, ако може да направи някакъв здравословен микс между двата вектора“, обобщи Мирчев. Той подчерта, че страната трябва да поддържа връзки със САЩ като световна сила, но и да възстанови сътрудничеството с Русия, която определи като „българското историческо сърце“.

В заключение анализаторът посочи, че светът се движи към нов вид прагматизъм, където илюзиите отстъпват място на реализма, включително по отношение на войната в Украйна и отношенията с Владимир Путин.