Нова енциклопедична книга разкрива неподозирани факти за най-студения континент на Земята, включително възможностите за неговото трайно населване.

Изданието „Антарктида – история, природа, българските полярници“ вече е достъпно за читателите, предлагайки задълбочен поглед към Ледения континент и значимото българско присъствие там.

Автори на впечатляващия труд са доайенът на българската полярна наука проф. Христо Пимпирев и журналистът и фотограф Иглика Трифонова. Техният съвместен труд събира десетилетия опит и изследвания, надграждайки успеха на биографичната книга „Антарктическият стопаджия“, която излезе през 2024 г.

Сред стотиците любопитни истории в новата енциклопедия, един факт привлича особено внимание – на иначе непригодния за живот континент вече са родени 11 бебета. Според проф. Пимпирев това не е случайно събитие, а резултат от целенасочена държавна политика.

В интервю пред БНР професорът обяснява, че Чили и Аржентина, които имат дългогодишен спор за териториално влияние върху ценния къс земя, са решили да го населят със свои граждани съвсем нарочно.

Този демографски експеримент повдига въпроса дали в бъдеще Антарктида може да се превърне в място за постоянно живеене или дори в „луксозно гето за милионери“, ако останалата част от планетата стане пренаселена. На въпроса дали има опасност това да се случи, Христо Пимпирев отговаря лаконично и недвусмислено: „Защо не?!“.

Антарктическият договор, подписан през 1959 г. и влязъл в сила през 1961 г., към момента възпира подобни амбиции, като превръща континента в научен резерват. Документът забранява военната дейност, замразява териториалните претенции и насърчава свободата на научните изследвания.

България има своето запазено и престижно място в изследването на Антарктика. От първата родна експедиция са изминали 37 години, като за този период условията са се променили коренно – от два фургона с площ 18 квадратни метра, базата ни е прераснала в цяло селище.

„Българските учени работят със свои колеги от цял свят, а за тях е въпрос на чест да бъдат част от нашата база и да дават своя достоен принос за решаването на глобалните научни проблеми. Малката балканска страна доби правото да определя съдбата на цял един континент и заедно с още 28 държави да управлява една десета част от нашата планета“, гордее се проф. Христо Пимпирев.

Професорът е автор на множество книги и документални филми, както и носител на редица отличия, включително Ордена на Исабел Католическа, присъден от испанския крал Фелипе VI.

Неговата съавторка Иглика Трифонова, която е участвала в шест експедиции, също е световно призната. През 2022 г. тя бе включена в класация на стоте жени в полярната наука, които вдъхновяват младите поколения.

Актуалната 34-та национална антарктическа експедиция започна през есента на 2025 г. Научната програма на мисията е най-мащабната досега и включва ключови теми за бъдещето на планетата, като в нея участват и международни учени от Португалия и САЩ.

Според графика, българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ трябва да се завърне в България около 14 април 2026 г., като една от задачите на експедицията е довършването на православния храм на базата ни.